Anunci en una tanca publicitària als EUA: "Dispara una escola per només 29 dòlars"

El col·lectiu nord-americà d'artistes INDECLINE -que se centra en temes socials- ha modificat aquest dijous una tanca publicitària de las Vegas que anunciava un camp de tir. L'anunci original deia "dispara una 0,50 mil·límetres per només 29 dòlars", acompanyat de la fotografia de l'arma. Després de la modificació realitzada pel grup d'artistes, la llegenda de la tanca publicitària era: "Dispara una escola de nens per només 29 dòlars". Diversos operaris han retirat l'anunci després dels canvis realitzats pels activistes.

D'altra banda, la pressió civil, liderada per joves estudiants, per restringir l’accés a les armes als Estats Units ha aconseguit un inesperat aliat: el poder empresarial. Dues grans cadenes de supermercats i una altra d’articles d’esports han anunciat que no vendran armes a menors de 21 anys. La seva decisió arriba quan el Congrés i el president nord-americà, Donald Trump, segueixen el seu debat sobre com respondre a l’últim tiroteig massiu a Parkland, a Florida.

Kroger s'ha sumat aquest dijous a dos dels majors minoristes d’armes de foc del país. Dick’s Sporting Goods i Walmart van explicar dimecres que havien decidit revisar les seva política de venta d’armes davant les massacres recents. “Ens prenem molt seriosament la nostra obligació de ser un venedor responsable d'armes i anar més enllà dels requeriments de la legislació federal”, ha assegurat en un comunicat el gegant dels hipermercats Walmart.

Dick també ha dit que deixarà de vendre fusells d’assalt i carregadors d’alta capacitat. “Si aquests joves són prou valents com per organitzar-se i fer el que fan, nosaltres hem de ser prou valents per defensar aquesta posició”, ha afirmat el director de l’empresa de productes esportius i de caça, Edward Stack, sobre la possibilitat que els propietaris d’armes boicotegin les seves botigues.

En els últims dies diverses grans companyies com les aerolínies Delta i United o l’asseguradora Metlife s’han distanciat de la poderosa Associació Nacional del Rifle i han explicat que ja no oferiran descomptes als seus membres.