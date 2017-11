Apple amaga els beneficis al canal de la Mànega

Tim Cook estava enfadat. Era el maig del 2013 i el director executiu d’Apple va comparèixer davant d’una comissió investigadora del Senat dels Estats Units. Després d’una llarga investigació, es va saber que l’empresa tecnològica havia evitat pagar desenes de milers de milions de dòlars en impostos, canviant els beneficis a les filials irlandeses que el president del grup anomenava “empreses fantasma”. A la vista, Cook va afirmar que la companyia pagava “cada dòlar” d’impostos. “No depenem dels trucs fiscals -va continuar-. No blanquegem diners a cap illa del Carib”. És prou cert. Apple confiaria més tard els seus diners a una illa al canal de la Mànega. Cinc mesos després del testimoni de Cook, Irlanda va desmuntar l’estructura fiscal del fabricant de l’iPhone, que va haver de buscar un lloc segur per als seus beneficis, segons revela la nova filtració de documents dels anomenats paradise papers del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació i diferents mitjans de comunicació. Amb l’ajuda de despatxos d’advocats especialitzats en offshore, l’empresa va buscar i remenar fins a instal·lar-se a la petita illa de Jersey, on les corporacions no tributen. Apple ha acumulat més de 128.000 milions de dòlars en beneficis ocults, probablement molt més, sense passar pel fisc dels EUA ni cap altre país. I els beneficis els ha generat durant l’última dècada.

Aquest història d’Apple a la recerca d’un nou paradís fiscal a l’illa de Jersey és una de les revelacions que sorgeixen dels registres corporatius secrets d’Appleby, un bufet d’advocats amb seu a les Bermudes que atén empreses i l’elit milionària de tot el món.

Buits normatius

La investigació revela com els grans bufets ajuden els clients a obrir-se camí aprofitant les llacunes de les lleis fiscals dels diferents països per estalviar-se milers de milions de dòlars en impostos. Els drets de la marca registrada Swoosh de Nike, l’aplicació de taxi Uber, les patents Botox d’Allergan i Facebook han mantigut companyies sense cotització a la seu de les oficines d’Appleby a les Bermudes i les illes Caiman, segons els registres.

“Les multinacionals nord-americanes són mestres mundials en esquemes d’evasió d’impostos que esgoten no només la recaptació d’impostos als Estats Units, sinó la recaptació d’impostos de la majoria de totes les grans economies del món”, afirma Edward Kleinbard, un exassessor fiscal d’aquestes empreses, ara professor de dret a la Universitat del Sud de Califòrnia.

De fet, les estratègies fiscals com les utilitzades per Apple, Amazon, Google, Starbucks i altres costen als governs de tot el món fins a 240.000 milions de dòlars anuals en ingressos perduts, segons una estimació del 2015 de l’Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament.

Les divulgacions coincideixen amb les propostes dels republicans nord-americans per proporcionar avantatges fiscals a les multinacionals, incloent-hi la reducció del percentatge d’impost sobre la renda corporativa federal del 35% al 20% El president Trump ha afirmat que les empreses pateixen les males normes, però la investigació mostra com troben maneres creatives d’evitar pagar res al 35%. Apple, per exemple, paga impostos a una petita fracció d’aquesta taxa en els seus beneficis offshore, segons els càlculs de The Times basats en la presentació de valors de la companyia.

Les noves dades que es van saber ahir també han revelat que el campió de Fórmula 1, Lewis Hamilton, va evitar pagar els impostos europeus del seu jet privat utilitzant un esquema de l’illa de Man. També en aquest cas apareixen els serveis d’Appleby, que va ajudar l’esportista britànic a crear una falsa empresa de lloguer d’avions. Hamilton podria haver evadit uns 17 milions de lliures.