Aprovada la reforma de les pensions de Macri tot i els disturbis

El Congrés de Diputats de l’Argentina va aprovar ahir a primera hora del matí la polèmica reforma del sistema de les pensions impulsada pel president, Mauricio Macri. El canvi legislatiu va ser aprovat per 127 vots a favor, 117 en contra i dues abstencions després de 12 hores d’un intens debat que va estar marcat per la violència al carrer.

Les protestes contra la proposta legislativa es van viure a tot el país, tot i que van ser especialment visibles a la capital, Buenos Aires, on van tenir lloc els enfrontaments més destacats entre els manifestants i la policia. Segons el ministeri de Seguretat i Salut, almenys 220 persones van quedar ferides -125 de les quals, policies- i es van fer prop d’una setantena de detencions. Entre els ferits també hi havia diversos periodistes.

La violència, present als carrers des de fa dies, ja va provocar que dijous passat s’ajornés la votació. Ahir, com a colofó a una vaga general de vint-i-quatre hores convocada per la CGT -la principal agrupació sindical del país-, un grup de violents van tirar pedres i tanques contra la policia. Els agents van contestar disparant bales de goma i gasos lacrimògens.

La reforma ha sigut molt contestada per l’oposició al govern de Macri, els sindicats i gran part de la població. La vaga general va afectar sobretot el transport, el sector de la banca i els diversos serveis públics. Els aeroports del país van quedar paralitzats i més de 60.000 persones es van veure afectades per la cancel·lació d’uns 650 vols.

Debat polaritzat

Després de la jornada d’aldarulls, que no va evitar l’aprovació de la llei, el president Mauricio Macri va celebrar una roda de premsa en la qual va acusar l’oposició d’“incitar la violència”. “Tota aquesta violència que hem vist, clarament orquestrada, l’afrontarem al costat de la justícia per saber qui en són els responsables, ja que no ha sigut una cosa espontània”, va assegurar. “Em sorprèn no haver sentit més condemnes dels líders de l’oposició a les agressions als nostres policies, que són argentins i tenen les seves famílies”.

El diputat socialista Luis Contigiani, a l’oposició, va expressar la seva “repulsa als violents”, però va afirmar que ningú pot menysprear una jornada de protesta en què “es van manifestar 500.000 persones” només a Buenos Aires.

La reforma fiscal impulsada pel govern de Mauricio Macri pretén modificar la fórmula per calcular els augments dels pagaments de les jubilacions. Segons l’executiu, la nova fórmula permetrà als retirats cobrar més l’any 2018. En canvi, els sindicats i l’oposició denuncien que aquest canvi de càlcul suposarà una rebaixa dels ingressos dels pensionistes.

“Constitueix una rebaixa dels salaris dels jubilats, dels pensionistes i dels sectors més vulnerables de la societat”, va lamentar ahir Juan Carlos Schmidt, un dels tres secretaris generals de la CGT.