Aquest és el test cognitiu que Trump presumeix d'haver passat

La salut mental del president dels Estats Units torna a ser al centre del debat, però aquest cop ha sigut el mateix Donald Trump qui l'hi ha posat. En dues entrevistes consecutives a la cadena Fox, el president presumeix d'haver superat un test cognitiu, es recrea explicant les preguntes que va respondre bé i assegura que els doctors van quedar sorpresos de la seva puntuació. "«¿Com ho ha fet?», em preguntaven", perquè "molt poca gent el supera", assegurava Trump davant de càmera.

Però per la seva descripció i en base a la mostra que la mateixa Fox va posar en pantalla, el test del qual Trump està tan orgullós seria en realitat una prova que detecta si hi ha algun deteriorament cognitiu i que s'utilitza normalment per diagnosticar possibles casos d'Alzheimer o altres demències. El test Montreal, com se'l coneix, posa a prova la memòria, l'orientació, l'atenció i algunes habilitats bàsiques funcionals i de llenguatge, amb preguntes tan senzilles com la simple identificació de dibuixos d'animals.

"Et diuen: «Persona, dona, home, càmera, tele» i et pregunten si pots repetir-ho. Així que vaig dir: «Persona, dona, home, càmera, tele». D'acord, està molt bé. Si ho dius en ordre, guanyes punts extres. Llavors, 10, 15, 20 minuts més tard et diuen: «¿Recordes la primera pregunta? No la primera, la desena pregunta? Digues-la una altra vegada». I llavors: «Persona, dona, home, càmera, tele»". "De fet, no és gens fàcil. Per a mi sí que va ser fàcil", però "molt poques persones ho encerten", assegura el president en la seva entrevista amb el periodista mèdic de la Fox, Marc Siegel.

Aquesta prova, en què es fan repetir diverses paraules i es torna a preguntar després d'uns minuts si es recorden, és una de les preguntes habituals del test de Montreal. N'inclou d'altres com fer que el pacient dibuixi un rellotge amb una hora concreta, que dibuixi un cub, fer-lo anar restant de 7 en 7 des del 100 o fins i tot preguntar-li el lloc, dia, mes i any en què es troba. No és un test d'intel·ligència, sinó una prova que s'acostuma a fer quan hi ha sospites d'Alzheimer o d'alguna demència.

Segons explica Trump durant l'entrevista, va ser ell mateix qui va demanar als seus metges que li fessin un test cognitiu "per tancar la boca" a tots els que dubtaven de la seva capacitat intel·lectual per governar el país. Donats els seus 74 anys, potser els especialistes mèdics van pensar que més que no pas un test d'intel·ligència calia fer un test per descartar un deteriorament cognitiu. Però el fet que el president en presumeixi com si fos una gran proesa i el presenti com un examen que molt poques persones passen ha generat una polèmica que ocupa tant els informatius com els late shows còmics del país.

Dos dies abans el presentador Chris Wallace, de la mateixa cadena, ja havia fet notar a Trump que "no és el test més difícil del món", i va assegurar que ell mateix l'havia fet saber que era el test que el president havia fet. "Et posen el dibuix d'un elefant i et demanen què és. Doncs un elefant", va dir Wallace, a la qual cosa el president va respondre a la defensiva. "Això és la tergiversació de la premsa. Les primeres preguntes són fàcils però les cinc últimes són molt difícils i segur que vostè no les sabria respondre", li va etzibar. Però Wallace s'hi va tornar dient que una de les últimes era "comptar enrere de set en set des de 100".

De fet, entre les últimes preguntes del test a les quals Trump es referia com a "molt difícils" hi ha també enumerar en un minut el màxim nombre de paraules que comencin amb una mateixa lletra donada; dir el dia, mes i any en què et trobes, o repetir les paraules que t'han dit al principi.

"Per a mi parlar-ne de la manera com en parla ell és suspendre el test", va dir contundent la pròpia neboda de Trump, Mary L. Trump, psicòloga clínica i autora d'un llibre que descriu la família del president com a "malignament disfuncional", entrevistada en el programa nocturn del còmic Stephen Colbert.