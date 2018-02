Scott Pappalardo és un entusiasta de les armes. De fet, en honor a la veritat ho era fins que un noi de 19 anys va entrar armat amb un rifle AR-15 al seu antic institut de Parkland, a Florida, i va acabar amb la vida de 17 persones. Pappalardo era propietari del mateix fusell des de fa tres dècades i, com ell admet, trobava satisfacció en l'activitat de disparar. Tant li agradaven les armes que porta tatuada en un dels braços la Segona Esmena de la Constitució nord-americana, que consagra el dret a anar armat.

Però la matança de Parkland, en una de les pitjors massacres en un centre educatiu de la història del país, ha fet trontollar les creences de Pappalardo i, en un vídeo que ha penjat al seu Facebook, ha decidit destruir el fusell. "Aquesta arma no matarà mai ningú", deia mentre sostenia l'AR-15. Pappalardo admet que fins ara quan algú li preguntava per què volia tenir una arma sempre responia que per "matar", i no s'amaga de les seves aficions: "Disparar és divertit", diu.

Però després de Parkland tot ha canviat, i assegura que espera que la seva acció d'eliminar l'arma sigui secundada per molta gent. També es pregunta si el dret a anar armat està per sobre de qualsevol vida. Un cop ha destruït l'arma, la mostra davant de la càmera i satisfet conclou: "Una de menys".