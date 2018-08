L'Aràbia Saudita expulsa l'ambaixador del Canadà per criticar les detencions d'activistes pro drets humans

L'Aràbia Saudita ha expulsat aquest dilluns l'ambaixador del Canadà després que aquest reclamés l'alliberament dels activistes a favor dels drets humans que el règim autocràtic té empresonats. Riad considera intolerable que el diplomàtic estranger hagi volgut interferir en assumptes interns del país, un dels menys transparents del món malgrat que en els últims anys ha començat tímides reformes, com l'autorització a conduir per a les dones, dins del pla de diversificació econòmica per deixar de dependre del petroli que impulsa l'hereu Mohamed bin Salman.

El govern saudita ha donat 24 hores a l'ambaixador per sortir del país i ha anunciat que suspèn totes les noves transaccions comercials i inversions amb el Canadà. Ho ha indicat el Ministeri d'Afers Exteriors en un comunicat publicat per l'agència oficial SPA.

Aquestes mesures són la resposta a un comunicat difós per la cancelleria canadenca divendres passat que instava Riad a posar en llibertat diversos activistes que donen suport als drets de les dones, entre els quals citava Samar Badawi, una reconeguda defensora de la justícia social i de l'equiparació total de drets entre homes i dones.

El ministeri saudita d'Afers Exteriors va indicar en el comunicat que considera que la queixa canadenca suposa una "ingerència flagrant en els assumptes interns del regne" i va subratllar que aquesta no té fonament i "no es basa en cap informació precisa o veritable", ja que els activistes van ser detinguts "legalment" per haver comès "delictes punibles per la llei".

Des de mitjans de maig les autoritats de l'Aràbia Saudita han detingut prop de 20 activistes dels drets humans, que han sigut acusats de càrrecs contra la seguretat i l'estabilitat nacional i d'atemptar contra la unitat del país.

Segons la fiscalia, els detinguts han confessat els càrrecs, que inclouen haver mantingut contacte amb individus i organitzacions "hostils" al regne i haver reclutat funcionaris d'agències governamentals per obtenir informació confidencial i documents amb què danyar els interessos saudites.

Entre els detinguts a finals de juliol hi ha Samar Badawi, germana del blocaire Raif Badawi, condemnat a deu anys de presó i a rebre mil fuetades per "insultar l'islam".