L'Aràbia Saudita demana la primera pena de mort contra una dona, una activista

Els fiscals saudites volen condemnar a pena de mort cinc activistes dels drets humans, entre els quals una dona, que estan sent processats en un tribunal secret de terrorisme del país, segons Human Rights Watch (HRW). La fiscalia, que informa directament el rei saudita, Salman bin Abdulaziz, "ha demanat la seva execució i és la primera vegada que recomana que una dona sigui condemnada a mort", ha indicat a Efe la investigadora de HRW Hiba Zayadin.

Es tracta d'Israa al-Ghomgham, una activista xiïta que va participar en les multitudinàries protestes que van tenir lloc el 2011 a l'est del país per demanar la fi de la discriminació contra els xiïtes saudites, en un país de majoria sunnita. Ghomgham, que també va documentar les mobilitzacions, va ser arrestada amb el seu marit el 2015, i des de llavors estan tancats a la presó de Dammam al-Mabahith.

"Qualsevol execució és espantosa, però demanar la pena de mort per a activistes com Israa al-Ghomgham, que ni tan sols està acusada de comportament violent, és monstruós", ha declarat aquest dimecres Sarah Leah Whitson, directora al Pròxim Orient de HRW. "Cada dia, el despotisme sense límits de la monarquia saudita fa més difícil que els seus equips de relacions públiques facin creïble el conte de fades de «reforma» que presenta als aliats i als seus negocis internacionals", ha afegit Whitson.

L'Organització Saudita Europea per als Drets Humans i l'ALQST, un grup de drets humans saudita a Londres, han demanat a les autoritats que abandonin els càrrecs contra Al-Ghomgham. El govern per ara no ha comentat el judici de l'activista.

La vista començarà el 28 d'octubre, i serà una demostració més de si els esforços del príncep de la corona Mohammed bin Salman per promocionar-se com un reformador que vol aplicar mesures modernitzadores són reals. Entre les mesures que impulsa el príncep Bin Salam hi ha l'aixecament al veto a conduir per a les dones.