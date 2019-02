L'Aràbia Saudita nomena una dona ambaixadora als Estats Units

El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, ha nomenat per primer cop una dona com a nova ambaixadora del seu país als Estats Units. Es tracta de la princesa Reema bint Bandar bin Sultan, filla d'un exambaixador també en aquest país. Bint Badar anirà a Washington en substitució del germà petit de Bin Salman, Khalid bin Salman, que ha estat nomenat nou viceministre de Defensa.

Khalid bin Salman ha estat ascendit, doncs, i ocuparà el segon lloc del ministeri de Defensa, comandat pel seu germà i príncep hereu des del 2015. El jove príncep torna de Washington quan encara no fa ni dos anys que hi era com a ambaixador i envoltat d'una certa polèmica pel seu possible rol en l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi.

Un informe de la CIA apunta que el llavors ambaixador va instar Khashoggi a fer els tràmits per a la seva boda a Istanbul a petició del seu germà, i li va dir que no li passaria res. Va ser en aquest consolat per anar a fer aquestes gestions quan el periodista va ser assassinat brutalment. No és clar, amb tot, si l'ambaixador tenia coneixement dels plans d'assassinar Khashoggi.

Amb el nomenament d'una dona, la monarquia saudita intenta suavitzar les tenses relacions amb els EUA que ha comportat el crim de Kashoggi (fins a 17 saudites han estat sancionats per Washington en relació amb aquest afer) i alhora vol ser una mostra més de l'obertura del règim pel que fa als drets de les dones impulsada per Bin Salman.

La princesa Bint Badar, de 43 anys, treballava en el sector privat abans d'incorporar-se el 2016 a l'Autoritat General de l'Esport del regne saudita, i ha liderat algunes reformes per fomentar la participació de les dones en l'esport i per introduir l'educació física a les escoles de dones. També sota el seu mandat s'ha aprovat la reforma per permetre a les dones entrar als estadis esportius. Però l'obertura del règim respecte als drets de les dones encara està entelada per la detenció de diverses activistes que defensaven aquests drets, que continuen retingudes i amb denúncies de tortura.

El seu pare, el príncep Bandar bin Sultan, també va ser ambaixador als Estats Units entre el 1983 i el 2005. És per això que ella mateixa va viure molts anys als EUA, on es va llicenciar en arqueologia a la Universitat George Washington. Després de la seva graduació va tornar a Riad, on ha encapçalat nombroses iniciatives per a la visibilitat de la dona en els sectors públics i privats del regne.