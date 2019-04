L'Aràbia Saudita està enllestint el seu primer reactor nuclear

L'Aràbia Saudita està a punt d'enllestir el seu primer reactor nuclear, segons imatges de satèl·lit publicades pel diari 'The Guardian'. El complex està ubicat a la ciutat Rei Abdulaziz, als afores de Riad, i ha estat identificat per un expert nuclear exdirector d'inspeccions de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (IAEA, en les sigles en anglès), Robert Kelly.

Segons Kelly, el primer reactor saudita podria estar completat abans d'un any, i la monarquia encara ha d'expressar la seva disposició a complir les salvaguardes instaurades internacionalment per evitar l'accés a la bomba atòmica.

Les imatges de satèl·lit mostren una nau en forma de tub d'acer i de 10 metres d'alçada, que serviria per contenir combustible nuclear, mentre que al voltant les instal·lacions estan encara en construcció.

Abans de poder omplir el reactor de fuel, l'Aràbia Saudita hauria de dur a terme diversos procediments i normes establertes, com l'autorització d'una supervisió per part del personal de l'IAEA, que hauria de provar que no hi ha possibilitat que el material sigui utilitzat per generar armament.

La possibilitat que la monarquia saudita desenvolupi armament nuclear també és una preocupació al Congrés dels Estats Units aquests dies, des que es va filtrar que la Casa Blanca de Trump estaria compartint informació sobre energia nuclear amb l'Aràbia Saudita.

L’administració de Trump ha estat negociant en silenci un acord que potencialment ajudarà l’Aràbia Saudita a construir dos reactors. Els senadors demanen ara que el govern reavaluï la seva relació amb Riad i remarquen que Washington no hauria de proporcionar tecnologia o informació nuclear a l'Aràbia Saudita.

Senadors dels dos partits nord-americans van demanar dimecres al secretari d'Energia Rick Perry detalls sobre els recents acords d'empreses del país per compartir informació sobre energia nuclear amb l'Aràbia Saudita.

La setmana passada es va saber que des del novembre del 2017 Perry va autoritzar les companyies dels EUA perquè comparteixin informació nuclear sensible amb el regne, sense informar-ne al públic ni al Congrés.

Els senadors van demanar a Perry que els facilités abans del 10 d'abril els noms de les empreses que van obtenir aquestes aprovacions, què hi havia a les autoritzacions i per què les empreses van demanar que les aprovacions fossin secretes.