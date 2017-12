Argentina abandona la missió de rescat dels 44 tripulants del submarí desaparegut

Argentina ha abandonat aquest dijous a la nit la missió de rescat dels 44 tripulants del submarí ARA San Juan, desaparegut el 15 de novembre, en donar per fet que després de tants dies ja no poden estar vius. La Marina seguirà buscant l'aparell a les zones més profundes de la costa de Patagònia, on va desaparèixer, però "ningú no serà salvat", ha dit el portaveu Enrique Balbi.

El submarí tenia aire per a set dies l'últim cop que es va posar en contacte amb terra, el 15 de novembre, quan va avisar que patia una averia, i sembla que li entrava aigua a través del conducte de ventilació. "Han passat més del doble dels dies en què hauria estat possible salvar la tripulació. Seguirem buscant la nau, però ningú no podrà ser salvat", va dir balbi.

Els esforços per trobar el submarí amb els seus tripulants han estat fins ara infructuosos, tot i comptar amb l'ajuda d'equips d'una desena de països. Fins aquest dilluns, les autoritats argentines no van explicar que l'aigua que entrava al submarí va causar un curtcircuit. Una setmana abans havia admès que el dia de la desaparició es va registrar una explosió a la zona on se suposava que estava la nau.

Els familiars dels 44 tripulants són molt crítics amb el govern i la Marina argentina per la lentitud amb què han anat donant les informacions que tenien. Aquest dimecres també han criticat que s'abandoni la missió de rescat, un fet del que es van enterar a través de la roda de premsa televisada, segons ha explicat Luis Tagliapietra, fill d'un dels tripulants.

"Volem saber què va passar i no ens creiem cap de les hipòtesis oficials", ha afirmat Tagliapietra a la televisió, amb la veu trencada. "No tinc paraules", lamentava.

Fins a 28 vaixells, nou avions i 4.000 persones de 18 països han participat en les tasques de rescat que han sondejat 557.000 milles nàutiques. Però el submarí ARA San Juan continua desaparegut.