"Si no surt avui, serà l'any que ve": el discurs d'un senador argentí a favor de l'avortament

La llei de l'avortament vigent a l'Argentina seguirà sent la del 1921, malgrat que la majoria de la cambra dels diputats havia votat a favor de la seva despenalització. La votació decisiva d'ahir al Senat va rebutjar de manera definitiva la reforma fins com a mínim durant un any.

En aquesta derrota també hi ha hagut missatges optimistes sobre un canvi en un futur pròxim, com el del senador Pino Solanas, senador per a Buenos Aires integrant del Proyecto Sur. “Ningú podrà parar aquesta onada de la nova generació. Serà la llei, hi haurà llei, contra vent i marea", va afirmar. “Aquesta causa, aquesta nit, té un petit descans, però d'aquí poques setmanes totes de tornada, dempeus, perquè si no surt avui l'any que ve tornarem a insistir-hi, i si no surt l'any que ve insistirem l'altre", va exclamar.

El senador, amb mocador verd (símbol del moviment a favor de la despenalització) col·locat a la seva jaqueta, va defensar que l'Argentina "sempre ha sigut l'avantguarda de l'Amèrica Llatina en grans causes que estaven prohibides". Va posar com a exemple els judicis per terrorisme d'estat als mandataris de la dictadura argentina.

Solanas, que va assumir la derrota de la nova llei, va voler dedicar les seves últimes paraules a les milers de joves que, sota la pluja, esperaven conèixer el resultat de la votació al Senat. "Avui no és una derrota, ho dic a les noies que són a fora. Això és un triomf monumental, perquè ho hem aconseguit situar en el debat nacional".

El final del seu discurs ha acumulat en poques hores milers de tuits i centenars de milers de reproduccions a YouTube.