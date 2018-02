Arrenca a Brussel·les el judici contra Salah Abdeslam, l'únic jihadista supervivent de l'atac a la sala Bataclan

Salah Abdeslam, l'únic supervivent dels acusats de l'atemptat a la sala Bataclan de París de novembre de 2015, compareix avui davant la justícia belga. Amb més de tres-cents policies i helicòpters sobrevolant permanentment el tribunal, la compareixença es desenvolupa sota màximes mesures de seguretat.

Serà el primer cop que es veu en públic el presumpte autor dels atacs, que van deixar 130 morts, des que va ser detingut quatre mesos després d'haver pogut escapar de la policia. Els investigadors creuen que el cinturó explosiu que portava Abdeslam va fallar, que fa fugir el mateix dia a l'atac en un cotxe fins amagar-se a casa d'un amic a seu barri natal de Molenbeek, a Brussel·les. Es va convertir en l'home més buscat a Europa. Ara se'l jutja pel tiroteig que va protagonitzar amb la policia belga abans que el detinguessin, el març de 2016, acusat d'intent d'assassinat i tinença il·legal d'armes. Abdeslam ja va ser lliurat a la justícia francesa i està reclòs en règim d'aïllament en un centre de màxima seguretat a Pas-de-Calais. El pres serà traslladat diàriament a Brussel·les els quatre dies que està previst que duri el judici.

Abdeslam, juntament amb dos sospitosos més, va ser localitzat en un control policial rutinari. L'algerià Mohamed Belkaïd, que es creu que també havia participat en la preparació dels atemptats de París, va ser abatut per la policia, però ell i un altre home, el tunisià Sofien Ayari, van escapar-se per les teulades. El judici ha de determinar si van disparar contra algun dels tres agents ferits en l'operació. S'exposen a una pena de fins a 40 anys de presó. El judici a França encara no ha començat.

La gran incògnita és si Abdeslam trencarà el seu silenci. L'endemà de la seva detenció el seu advocat va dir que estava disposat a col·laborar amb la justícia, però també s'ha dit que pateix greus problemes de salut mental. També s'ha de veure si el tribunal accepta la petició d'última hora de l'associació V-Europe, de víctimes dels atemptats de Brussel·les, de presentar-se com a acusació particular, per les possibles connexions entre els autors dels atacs de París i els de la capital belga.