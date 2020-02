Arrenca el judici contra l'ex primer ministre francès François Fillon

François Fillon és el sisè exministre francès de la cinquena República que s'asseu al banc dels acusats. L’acompanya la seva dona, Penelope, també inculpada en un escàndol politicofinancer que va causar un daltabaix en la campanya presidencial del 2017 a França i va posar fi a les aspiracions del llavors candidat de la dreta francesa. Imputat per malversació de fons públics, Fillon està acusat d’haver pagat uns 400.000 euros en sous ficticis durant almenys deu anys a la seva dona.

L’ex primer ministre de Nicolas Sarkozy hauria contractat la seva dona Penelope com a assistenta parlamentària. El quid de la qüestió en aquest afer que els jutges d’instrucció han investigat durant dos anys és si les feines que hauria fet la dona de Fillon són fictícies o bé si s'han sobrevalorat tenint en compte el sou que cobrava. És el que es jutjarà en aquest procés tan esperat a França des que les revelacions del setmanari Le Canard Enchainé van dinamitar la campanya de Fillon en la seva cursa a l’Elisi i, de retruc, l’escenari polític al país, perquè es va trencar la dinàmica del bipartidisme.

Fillon, que des que es va retirar de la vida política treballa en una empresa del sector financer, s’enfronta a una pena de fins a deu anys de presó. Tres quarts del mateix per al seu suplent Marc Joulaud, també jutjat per malversació de fons públics, i que completa el trio d’acusats en aquest afer conegut popularment com a Penelopegate.

Joulaud va ser diputat del departament de Sarthe del 2002 al 2007 per substituir Fillon mentre era ministre i senador. Durant aquell temps, Penelope Fillon hauria continuat rebent suposats sous ficticis, de més de 640.000 euros, aquesta vegada per ser l’assistenta del suplent del seu marit tot i que l’equip de Joualud no sabia que treballava per a ell. En total, doncs, la dona de Fillon hauria cobrat més d’un milió d’euros de les arques públiques entre el 1998 i el 2013, amb un parèntesi entre el 2007 i el 2012 mentre el polític conservador va ser primer ministre de Sarkozy. És per això que l’Assemblea Nacional, que s’ha constituït com a part civil del judici, reclama per danys i perjudicis la mateixa suma de diners que hauria cobrat en sous ficticis la dona, acusada de complicitat en malversació de fons públics.

El judici, que hauria de durar fins a l'11 de març, havia de començar dilluns passat però els advocats de la defensa van sol·licitar un ajornament de 48 hores per solidaritzar-se amb el moviment de vaga dels seus companys lletrats contra la reforma de les pensions. Si bé l’obertura del procés va ser breu, doncs, una multitud de càmeres van captar el moment en què, amb les cares inexpressives, la parella Fillon va entrar furtivament al Tribunal de Justícia de París. El mateix ha passat aquest dimecres, quan el tàndem ha arribat als tribunals. Una vegada a la sala, curiosos, aficionats i estudiants de dret els esperaven entre el nombrós públic que pot assistir al judici lliurement.

Des del moment en què es va destapar el cas, Fillon ha desaparegut del mapa. De fet, les seves aparicions –no només públiques, sinó també privades– són nul·les. Des del començament de les investigacions, aquest polític nascut a Le Mans i apassionat de les curses de cotxes ha mantingut una única versió dels fets en defensa de la seva dona: Penelope Fillon ha treballat al seu costat durant tots aquests anys sense cap mena de dubte i espera aportar les proves per justificar-ho durant el judici. Un relat que contradiu el que ella mateix va assegurar en un reportatge de l’any 2007 que la cadena pública France 2 va recuperar el 2017 i en el qual deia que mai havia sigut l’assistenta parlamentària del seu marit.

La parella també haurà de convèncer el tribunal que els 135.000 euros que ella va rebre entre el maig del 2012 i el desembre del 2013 per una col·laboració limitada a la Revue des Deux Mondes estan justificats. Aquesta publicació mensual és propietat d’un amic milionari de la parella, Marc Ladreit de Lacharrière.