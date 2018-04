Atac amb míssils contra una base militar siriana, segons la televisió d'Al-Assad

La televisió estatal siriana assegura que la matinada d'aquest dilluns la seva base militar de T-4, propera a la ciutat de Homs, ha estat atacada amb míssils. L'atac hauria causat diversos morts i ferits i segons Damasc seria d'autoria nord-americana. El Pentàgon ho nega.

Una font militar siriana ha explicat que les defenses antiaèries han abatut vuit míssils que es dirigien contra la base, on hi ha un important contingent militar de Rússia a més de diversos efectius de l'Iran, els dos principals aliats militars i polítics d'Al-Assad, claus per donar-li la victòria a la guerra que fa set anys martiritza la població siriana.

"L'agressió contra la base aèria T-4 és probablement un atac americà", assegura la televisió estatal. Però el Pentàgon ho ha desmentit amb rotunditat i ha respost que "en aquest moment", no està duent a terme atacs amb míssils a Síria.

No queda clar, per ara, qui està darrere de l'atac a la base siriana. Després de l'atac químic de la matinada de dissabte a la ciutat de Douma, que va deixar desenes de morts, que Damasc nega, el president dels Estats Units, Donald Trump, va emetre un comunicat conjunt amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, en què anunciaven que "intercanviarien informació sobre la naturalesa de l'atac [de Douma] i coordinarien una resposta contundent i conjunta".

En un tuit, Trump havia qualificat Assad d'"animal" i havia dit que pagaria un "alt preu".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 d’abril de 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 d’abril de 2018

Macron ha dit que els atacs d'armes químiques a Síria eren una "línia vermella" per a França, i les forces franceses atacarien si es demostrà que el règim havia estat involucrat.

També s'especula que Israel podria estar darrere de l'atac. Tel Aviv va llançar atacs aeris contra la base T-4 al febrer, al·legant que un avió iranià llançat des del camp aeroport havia volat a Israel. La portaveu del govern de Benjamin Netanyahu no ha volgut respondre les preguntes dels periodistes sobre el bombardeig d'ahir.

La base T-4, també coneguda com Tiyas, a mig camí entre Homs i les antigues ruïnes de Palmira, ha estat utilitzada per la força aèria russa, però si en el moment de l'atac hi havia avions russos.

El bombardeig arriba el dia abans d'una reunió del consell de seguretat de l'ONU planificada per discutir l'atac químic de Duma.