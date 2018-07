Ataquen una escola de llevadores a l'Afganistan

Com a mínim quatre persones han resultat ferides aquest dissabte en un atac insurgent contra una escola de llevadores a la província de Nangarhar, a l'est de l'Afganistan, on les forces de seguretat han llançat una operació de contraatac.

L'atemptat s'ha produït cap a les 11.30 hora local (les 9 del matí hora catalana) al districte policial tres de la ciutat de Jalalabad, capital de Nangarhar. El portaveu del governador provincial, Attahullah Khogiani, ha explicat que l'atac continua en marxa i que les forces de seguretat estaven intentant neutralitzar els assaltants.

Diverses llevadores i estudiants del centre han sigut rescatades, però moltes d'altres continuen desaparegudes i les autoritats temen que puguin estar atrapades dins del centre. Almenys 70 persones, entre treballadors i estudiants, eren a l'escola quan es va iniciar l'atac.



Ningú ha reivindicat de moment l'autoria de l'atac a Nangarhar, una zona on estan actius tant els talibans com el grup jihadista Estat Islàmic (EI), que té el seu bastió en aquesta regió.

Aquest és el quart atac de grans dimensions que sacseja la ciutat des de principi de mes, després que l'11 de juliol les forces de seguretat abatessin dos atacants que es van atrinxerar durant dues hores al departament d'Educació de Jalalabad, un assalt en el qual també van morir onze treballadors de l'oficina i deu més van resultar ferits.

Un dia abans onze persones van morir, la majoria civils, i quatre més van resultar ferides en un atemptat suïcida contra un lloc de control de les forces de seguretat. Jalalabad també va ser escenari a principis de mes d'un atemptat suïcida que va costar la vida a dinou persones i va causar ferides a vint-i-una més, majoritàriament membres de les minories hindú i sikh, coincidint amb una visita a la ciutat del president afganès, Ashraf Gani.