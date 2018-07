Atacada amb un artefacte explosiu la casa de Gerry Adams a l'oest de Belfast

El domicili particular a l'oest de Belfast de l'expresident del Sinn Féin, Gerry Adams, va ser atacat amb un artefacte explosiu ahir divendres a darrera hora. Un altre militant històric del partit, Bobby Storey, exmembre de l'IRA Provisional, també ha patit un atac a casa seva. No s'han registrat danys personals però sí que ha cremat un cotxe, presumiblement atacat amb còctels Molotov.

El partit ha assenyalat militants republicans radicals com a responsables del doble incident, que segons Adams hauria pogut causar danys molt més greus. "Els meus nets eren a l'entrada de la casa pocs minuts abans de l'atac", va dir. En una piulada va agrair la solidaritat dels seus veïns i va informar que "aquí tots estem bé".

All well here. No one hurt. Thanks 4 all the texts & phone calls. Thanks 2 all the great neighbours, the Neighbourhood Watch & Sinn Féin reps who were here very quickly. — Gerry Adams (@GerryAdamsSF) July 14, 2018

Els atacs a l'oest de Belfast tenen lloc després d'una setmana d'aldarulls continuats a la zona republicana de la ciutat de Derry, a Irlanda del Nord. Dijous a la matinada es van llançar fins a 76 còctels Molotov al voltant de l'emblemàtic Free Derry Corner, indret considerat frontera entre la zona nacionalista i la unionista a l'inici del conflicte nord-irlandès més contemporani, l'any 1969, i en anys posteriors.

540x306 Una imatge del Free Derry Corner, el passat mes de març / QUIM ARANDA Una imatge del Free Derry Corner, el passat mes de març / QUIM ARANDA

Algunes gravacions dels incidents penjades a les xarxes socials mostraven com joves encaputxats llançaven, pràcticament a boca de canó, artefactes incendiaris contra vehicles que passaven per la zona del Bogside, l'epicentre de la qual és l'esmentat Free Derry Corner.

This shocking footage of a youth throwing a petrol bomb at a passing van in the Bogside was sent to me earlier on social media. This violence needs to stop before someone is killed #Derry pic.twitter.com/UIfL7E0wrt — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) July 12, 2018

Aquest dissabte a la matinada la policia nord-irlandesa ha detingut sis persones, mentre que hores abans, al centre de la localitat, una manifestació amb centenars de ciutadans a la part oest de la muralla de Derry demanava la fi de la violència.

Large turnout in #Derry tonight for a rally against attacks on the community.



They come to build a wall between us, don’t let them win. #NotInMyName pic.twitter.com/jEQKlzsWWR — Caolán McGinley (@CMcGin2006) July 13, 2018

Aquests mesos passats Gerry Adams ha explicat diverses vegades que darrerament ha rebut tota mena d'amenaces de mort, tant per part de lleials a la corona anglesa com de republicans dissidents que s'oposen al procés de pau. El comunicat del Sinn Féin sobre el doble atac no apunta directament a cap col·lectiu dissident republicà concret, però la referència del partit als "grups cada vegada més desesperats i irrellevants" apunta fermament en la direcció dels nacionalistes irlandesos contraris a la política de reconciliació d'Adams i a l'actual direcció del Sinn Féin. Les xarxes socials han condemnat els dissidents com a "criminals" i "esbirros".

Hores abans dels dos atemptats a Belfast, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, substituta d'Adams, va carregar sense pal·liatius contra els promotors d'aquest brot de violència.