Aterren els primers vols amb ajut humanitari al Iemen després del bloqueig

Almenys quatre vols d'organitzacions humanitàries han aterrat aquest dissabte a l'aeroport de Saná, al Iemen, dos dies després que l'Aràbia Saudita anunciés que aixecava el bloqueig imposat al país veí des de fa tres setmanes i que ha agreujat encara més la greu crisi humanitària que pateix la població iemenita, famèlica i en guerra.

Dos avions de l'ONU, on viatjaven 23 treballadors humanitaris, han aterrat arribats des de Jordània i Djibuti, a més d'un altre del Comitè Internacional de la Creu Roja amb vuit treballadors d'aquest organisme. A més, un altre aparell d'Unicef amb una càrrega de vacunes per a la diftèria, tetanus i altres malalties que cobriran 600.000 nens.



Set milions de persones pateixen els efectes devastadors de la fam al Iemen i depenen de l'ajuda humanitària. Des del 2015, el país pateix una guerra civil que enfronta els xiïtes houties amb els sunnites que reben el suport d'una coalició internacional liderada per l'Aràbia Saudita, que bombardeja des de fa dos anys tot el país.

El bloqueig impulsat també per l'Aràbia Saudita i que des de fa dues setmanes no permetia cap arribada als ports i aeroports del Iemen responia al llançament d'un míssil per part dels houties que va caure prop de Riad, sense causar danys, el primer coet que surt de territori iemenita i que Riad creu que els houties van obtenir del seu arxienemic, l'Iran.