Atrapada a l’Ulster, May lluita per salvar l’acord del Brexit amb la UE

Cinc-cents catorze quilòmetres de frontera entre Irlanda del Nord i la República d’Irlanda són cinc-cents catorze quilòmetres de problemes perquè Londres aconsegueixi tancar l’acord amb la Unió Europea (UE) sobre el Brexit. Un acord que no aixequi cap barrera física entre el nord i el sud de l’illa, fet imprescindible perquè sigui acceptat per Dublín. Només així la setmana vinent la cimera europea autoritzarà obrir la segona fase de la negociació, que hauria de permetre arribar a un nou pacte comercial entre els Vint-i-set i Londres.

Però és gairebé la quadratura del cercle: no hi pot haver frontera física, però Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit han de sortir del mercat únic i de la unió duanera.

Per salvar l’escull, Dublín, Brussel·les i Londres van pactar la fórmula de la “legislació alineada”, una expressió que suggeria que reglaments comercials similars podrien permetre un trànsit sense traves.

Dilluns al migdia hi havia pacte sobre aquest principi. Hores després es trencava pel veto unionista. La raó que ahir va exhibir el Partit Unionista Democràtic (DUP) és que la lletra petita del conveni no s’ajustava al que se’ls havia comunicat verbalment el cap de setmana. En definitiva, no volien que una part del Regne Unit tingués un tracte diferent amb la UE que la resta.

Per salvar una situació in extremis, la primera ministra britànica, Theresa May, va parlar ahir a la tarda, telefònicament, amb la líder nord-irlandesa Arlene Foster. L’objectiu, trobar-ne el desllorigador.

No va transcendir ni el contingut concret de la conversa ni l’esperit que se’n va despendre. Però totes les parts, tant les comunitàries com les britàniques, es mostren confiades que el problema nord-irlandès serà superat en les pròximes hores o dies. Ahir mateix, de fet, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va dir a Brussel·les que espera trobar-se amb May avui o bé demà per sancionar l’acord.

Sigui com sigui, la batejada per l’oposició laborista com a “coalició del caos” -la que uneix la sort de la minoria conservadora als desitjos dels deu diputats del DUP que li faciliten la majoria- ha mostrat en 48 hores la cara més caòtica.

Pregunta laborista

La nova crisi va provocar una pregunta d’urgència al Parlament del Partit Laborista, que va demanar a May que retirés de la llei del Brexit la data de sortida oficial, el 29 de març del 2019 a la mitjanit, hora de Brussel·les. El laborisme creu que no hi ha temps per bastir un acord comercial si les negociacions no reben llum verda dels Vint-i-set perquè s’obrin a partir del gener.

Però aquest no és l’únic problema a què s’enfronta Theresa May. Des d’Escòcia la líder conservadora, Ruth Davidson, un pes pesant del partit, li va advertir ahir que Irlanda del Nord no pot tenir un tracte diferenciat de la resta del país.

El mateix li havia dit dilluns la primera ministra, Nicola Sturgeon, que, a més, la va amenaçar amb la cantarella de la independència.

Per donar garanties que no hi hauria regions de primera i de segona, el ministre del Brexit, David Davis, va dir a la Cambra dels Comuns que el marc que s’establís per a Irlanda del Nord regiria per a totes les illes: en el fons, una mena de Brexit tou, però per la porta del darrere i sense esmentar termes com “integració al mercat únic” i “unió duanera”.

Però això és inacceptable per als brexiters més durs, que aprofiten el moment per forçar Theresa May al trencament total i a abandonar la UE sense cap acord. Amb tot, si ho fes, la revolta a dins del govern dels partidaris del Brexit tou podria fer caure l’executiu. I unes noves eleccions situarien Corbyn a les portes de Downing Street i el DUP perdria la seva posició de privilegi. L’acord, doncs, el necessita tothom. Però encara es farà pregar.

Rajoy entra per la porta del darrere

Mariano Rajoy va entrar ahir a Downing Street per la porta del darrere, la que connecta el carreró amb el pati del Foreign Office, un fet inusual per a una visita a la residència de la primera ministra britànica. La raó de la giragonsa, la pacífica però sorollosa protesta amb què un centenar de catalans el volien rebre. Rajoy els va evitar, però els catalans es van fer notar. Van estar-se més de mitja hora a les portes de la tanca de seguretat, van cridar “Llibertat presos polítics” i “Els carrers seran sempre nostres”, van fer sonar clàxons i fins i tot van tallar un parell de minuts el trànsit per Whitehall, l’avinguda que enllaça Trafalgar Square amb Parliament Square. La protocol·lària trobada entre Rajoy i May va mostrar, un cop més, el menyspreu amb què sovint la classe política tracta la premsa: van fer una declaració sense preguntes.