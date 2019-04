Atraquen un avió a Tirana que transportava 2,5 milions d'euros d'un banc

Un grup d'atracadors armats ha robat un avió d'Austrian Airlines que havia de transportar almenys 2,5 milions d'euros en efectiu d'un banc des de Tirana, la capital albanesa, fins a Viena, la capital austríaca. Els portaveus de la policia han assegurat més tard que la quantitat robada podia ser fins a cinc cops superior, mentre que els mitjans locals parlen de 10 milions d'euros. Els lladres han accedit a la pista de l'aeroport a través de la porta que utilitzen els bombers i s'han dirigit a l'avió, on han amenaçat al personal de vol fins que han pogut aconseguir el botí.

Mentre intentaven abandonar l'aeroport s'ha produït un tiroteig amb la policia en què ha mort un dels atracadors, però els altres han aconseguit fugir. La víctima ha sigut el líder del grup criminal i una persona coneguda per la policia albanesa: Admir Murataj. Segons els mitjans locals, el famós lladre ja havia comès tres robatoris més, amb els quals va acumular aproximadament 6 milions d'euros. Hores més tard la policia ha detingut quatre persones més i n'està interrogant unes quaranta, entre les quals hi ha el personal de vol. Segons el viceprimer ministre d'Albània, Erion Brace, tots els atracadors ja han estat identificats, i ha assegurat que la policia està investigant "de manera intensiva" per aconseguir atrapar-los.

El banc central albanès va decidir fa un any reduir la seva dependència estrangera creant un pla per enfortir la moneda nacional enfront l'euro. Qui opera amb leks, la moneda albanesa, té més beneficis que qui opera amb monedes estrangeres. En aquest sentit, els bancs de fora de territori albanès que operen amb euros els estan enviant a bancs d'altres països de manera rutinària. Segons fonts locals, els atracadors havien estudiat com es produïa aquest transport i per aquest motiu van poder cometre el robatori de manera efectiva.

Un 'modus operandi' repetit

Dijous passat es va cometre un robatori semblant a l'aeroport de Guanajuto, a Mèxic. El 'modus operandi' recorda el que ha passat a Albània: un grup d'atracadors armats va irrompre a l'interior de l'aeroport amb l'objectiu d'aturar un camió que transportava efectiu. Van aconseguir un botí de 20 milions de pesos (prop d'un milió d'euros) i van sortir de l'aeroport, on un cotxe els estava esperant per fugir. La policia no ha aconseguit identificar els atracadors, de manera que els mitjans mexicans parlen del cas com si fos el "robatori perfecte".