L''Audaz' ja és davant de l'illa de Lampedusa

Després de gairebé quatre dies de travessia, el vaixell 'Audaz' de l'armada espanyola ja és davant la costa de l'illa italiana de Lampedusa. En les pròximes hores està previst que embarqui 15 dels immigrants rescatats per l''Open Arms' el passat 1 d'agost i els porti a Espanya. Aquesta xifra es va establir en el repartiment inicial fet per la Comissió Europea, en què també participen Alemanya, França, Luxemburg i Portugal, segons va explicar aquest dijous la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo. Cap a les nou del matí d'aquest divendres, el vaixell començava a reduir la velocitat per preparar les maniobres d'atracada al port italià.

El govern espanyol va decidir enviar l''Audaz' dilluns cap a Itàlia. La nau va salpar dimarts a la tarda des de la base naval de Rota (Cadis) amb la missió inicial de fer-se càrrec de les persones rescatades per l''Open Arms' i acompanyar aquest vaixell al port de Palma, però mentre navegava cap a l'illa Itàlia va ordenar el desembarcament dels rescatats. En comptes de tornar cap a Espanya, l''Audaz' va continuar cap a Lampedusa perquè, segons Calvo, era més "útil i eficient" que acabés la travessia i que portés la quinzena de migrants de tornada cap a l'Estat.

Els migrants que han viscut 20 dies amuntegats a la coberta de l''Open Arms' són al centre d'acollida de Lampedusa mentre esperen el repartiment. Segons informa Efe, però, encara podrien ser traslladats a un altre a Sicília fins que es resolgui la seva distribució.

Fins al moment es desconeix si, ara, el destí de la nau espanyola seran les Illes Balears, tal com s'havia anunciat abans que l''Open Arms' rebés l'autorització per atracar a Lampedusa. Des del govern balear han deixat clar que desconeixen si els rescatats seran traslladats fins a alguns dels seus ports. En cas que fos així, des de l'executiu balear ja han apuntat que estaran encantats de rebre'ls.