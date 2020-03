La policia de Cambridge dona per "tancat" el cas del segrest d'una de les filles del xeic de Dubai

La policia britànica, la Fiscalia de la Corona i els ministeris de l’Interior i Exteriors afronten aquest divendres la demanda d’investigació i aclariment del segrest, a plena llum del dia, i als carrers de la ciutat de Cambridge, de la princesa Shamsa, de 19 anys, una de les vint-i-cinc filles reconegudes del xeic de Dubai i príncep regent de l'emirat, Mohammed bin Raixid al-Maktum, de 70 anys.

La petició l’ha feta la fiscal general a l’ombra, la laborista Shami Chakrabarti, després que dues dècades després del succés, Sir Andrew McFarlane, jutge president de la secció de família de l’alt tribunal d’Anglaterra i Gal·les, hagi posat al descobert aquest dijous el paper del Foreign Office com a encobridor o, si més no, entorpidor necessari de la investigació del crim, segons ha quedat demostrat en el seu veredicte. “Es tracta clarament d'una sentència impactant. Tant Priti Patel [ministra de l’Interior] com Dominic Raab [d’Exteriors] han d’investigar urgentment per què sembla que es va impedir la investigació criminal d’un segrest a Cambridge", ha dit.

Però la confirmació que el xeic de Dubai, un dels grans aliats del Regne Unit a la zona del Golf Pèrsic, i l'home que ha convertit l'Emirat en un gran centre de negocis global, és intocable ha arribat a primera hora de la tarda d'aquest divendres. En un comunicat oficial, la policia de Cambridge ha indicat que davant de la manca d'evidències tant en la investigació duta a terme el 2001 com en la revisió feta el 2017, el cas "està tancat".

La paradoxa és que tant el veredicte com les paraules de Chakrabarti estenen una ombra de dubte sobre el paper del govern laborista de Tony Blair (1997-2007) i el del llavors ministre d’Exteriors, Robin Cook, com a agents instigadors per cobrir i desviar l'atenció sobre el delicte.

Trasllat a la força

El segrest, d’acord amb la sentència de McFarlane, va ser ordenat pel pare de Shamsa. Traslladada fora del Regne Unit en helicòpter des d’una les propietats del xeic al Regne Unit fins a Deauville (França), posteriorment va ser duta en un avió privat a Dubai. Des d’aleshores no se l’ha tornada a veure en públic, encara que fonts oficials de l’emirat sostenen que viu amb la seva família.

El jutge MacFarlane ha establert igualment que el ministeri d’Exteriors britànic va denegar al detectiu de la policia de Cambridge David Beck el permís per volar cap a l’emirat per entrevistar-se amb testimonis potencials dels fets, després que l'oficial fes la petició a la Fiscalia de la Corona. D’altra banda, el Foreign Office s’ha negat sistemàticament a lliurar els seus expedients sobre el cas al jutjat, emparant-se en la llei de secrets oficials.

A més, el jutge també ha sentenciat, entre altres fets, que el xeic va ordenar l’any 2018 el segrest d’una altra de les seves filles, la princesa Latifa, de 32 anys, mentre fugia de Dubai en vaixell per aigües territorials de l’Índia per demanar asil polític al Regne Unit. Capturada per comandos navals de l’exèrcit d’aquell país, l’acció va tenir lloc en presència d’una amiga de Latifa, la ciutadana finesa Tiina Jauhiainen, que aquest divendres al matí ha tornat a recordar els fets davant de les càmeres de la BBC.

Els dos segrestos, així com les amenaces de mort a la princesa Haia de Jordània, germana del rei Abdalá II de Jordània, han quedat exposats a la llum pública aquest dijous en l’esmentat tribunal londinenc arran de la batalla legal per la custòdia d’altres dos fills del xeic, els més joves, Jalila (de 12) i Zayed (de 7), fruit del sisè matrimoni del xeic amb Haia. El xeic i Haia han seguit un procés de divorci des que l’any passat la princesa de Jordània, exgenet olímpica, va fugir de Dubai perquè temia per la seva vida.

Un puntal de la indústria hípica

Les crides fetes per Chakrabarty i Tiina Jauhiainen per dur el xeic davant de la justícia britànica, però, són pràcticament un brindis al sol. Parafrasejant la famosa frase de Lord Palmerston, a Londres compten molt més els interessos “eterns i perpetus” del Regne Unit que no pas la justícia. Raixid al-Maktum, un dels homes més rics del món, amic de la reina d’Anglaterra, Elisabet II, compta amb nombroses inversions al Regne Unit i és pràcticament intocable.

651x366 La reina d'Anglaterra i el xeic de Dubai, l'any passat, a les carreres d'Ascot / FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA La reina d'Anglaterra i el xeic de Dubai, l'any passat, a les carreres d'Ascot / FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

El xeic és un puntal de la indústria hípica britànica –que aporta 6.500 milions d’euros a l’economia del país– gràcies al complex de Godolphin, un dels nuclis més prestigiosos de tot el món per a la cria de cavalls de carreres. A més, és l’amo de la companyia aèria Emirates, que té un acord de patrocini amb l’Arsenal, de la Premier League, per valor de 200 milions de lliures durant els pròxims quatre anys.

Igualment, a través de la companyia DP World, Raixid al-Maktum té una presència marítima enorme al Regne Unit. L’any passat la firma va adquirir P&O Ferries per 380 milions d’euros. Posseeixen i exploten els ports de Liverpool, Southampton i Essex, així com les línies de transbordadors a través del Canal i a través del mar d’Irlanda.

DP World també controla el London Gateway, el port més gran de mercaderies del Regne Unit, que mou 3,5 milions de contenidors a l'any. Es calcula que el xeic té més de cent grans propietats al Regne Unit.