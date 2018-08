Augmenten les morts confirmades per Ebola a la RD Congo

Augmenten els casos d'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo. I també les morts. El ministeri de Sanitat del país ha confirmat aquest dimecres quatre noves morts per aquesta malaltia a les dues regions del nord-est afectades per l'últim brot, la qual cosa augmenta a 59 els morts, dels quals 32 ja han donat positiu pel virus.

Aquest últim brot d'Ebola, el segon declarat en un sol any a la República Democràtica del Congo, afecta dues de les províncies més castigades per la violència que es viu a l'est del país, Kivu Nord i Ituri –fet que empitjora la situació i dificulta les tasques de prevenció–. Ja s'han registrat un total de 102 casos: 75 de confirmats i 22 de probables, tal com apuntava l'últim informe del ministeri, que es basava en dades de fins al 20 d'agost.

I és que el nombre total de morts confirmades, 32, es podria incrementar. Part de la resta de les 59 morts detectades també presenten indicis que podrien haver estat causades pel virus. Actualment, el ministeri ha explicat que investiga 9 possibles casos més.

Les autoritats congoleses, amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), desenvolupen des del 8 d'agost una campanya de vacunació amb el tractament experimental rVSV-ZEBOV, i ja s'han administrat 1.693 dosis. La vacuna encara està sense llicència però es va utilitzar experimentalment a Guinea Conakry durant la mortal epidèmia que va afectar l'Àfrica occidental el 2014 i el 2015.

L'actual brot d'Ebola es va declarar a les províncies nord-orientals de Kivu Nord i Ituri el dia 1, tot just vuit dies després que el ministre de Sanitat, Oly Ilunga, proclamés que s'havia posat fi a un altre brot a la província de l'Equador, al nord-oest del país.

