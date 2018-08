Augmenten a 37 els morts per l'esfondrament de Gènova

La delegació del govern de Gènova ha informat avui que el balanç provisional de morts per l'esfondrament del viaducte de la ciutat ascendeix a 37 persones. També ha comunicat que hi ha setze ferits més, dotze dels quals es troben en estat greu, provocats per l'enfonsament del tram de fins a 215 metres de longitud de l’autovia A-10 al seu pas per l’emblemàtic pont Morandi, que va tenir lloc ahir a les 12 h.

El ministre d'Infraestructures d'Itàlia, Danilo Toninellu, ha qualificat el succés de "verdadera tragèdia" i ha exigit la dimissió dels directius de la concessionària Autoestrades per l'Italia, filial d'Atlantia i responsable del manteniment del viaducte. Abans de les seves declaracions, la companyia havia informat que s'està treballant per afermar el paviment del pont.

En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que ha declarat a l'emissora Radio 24 que "una companyia, com la que gestiona aquest tram de l'autopista, que genera milers de milions de beneficis, ha d'explicar als italians per què no ha fet tot el possible per reinvertir una part d'aquests beneficis en seguretat".

Ha avançat també que el govern italià demanarà a totes les concessionàries italianes que presentin un informe sobre la inversió en seguretat de les carreteres i ha reiterat que "aquest desastre no quedarà impune".

Salvini ja ha reaccionat aquest matí en aquest sentit, a través de Twitter. En una piulada, ha assegurat que el govern italià complirà amb el deure d'" identificar els culpables", amb "noms i cognoms", i que ho hauran de "pagar car".