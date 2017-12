Austràlia aprova una llei contra el turisme sexual

Aquest dimecres ha entrat en vigor una nova llei a Austràlia que prohibeix que les persones acusades d’haver abusat sexualment de menors puguin viatjar a l’estranger. I aquest mateix dimecres un home condemnat per pedofília ha estat detingut a l’aeroport de Sydney i no se li va permetre sortir del país.

La llei, que el govern australià ha batejat amb el nom d’“el món primer”, impedeix que els pedòfils condemnats abandonin Austràlia sense l’autorització de la policia. L’objectiu és evitar que acudeixin als mercats de turisme sexual del Sud-est Asiàtic, i protegir així els menors d’aquests països.

“Austràlia té fins a 20.000 pedòfils que han complert sentència, però que estan obligats a proporcionar informació per protegir la comunitat”, va explicar el ministre d’Afers Exteriors d’Austràlia, Julie Bishop, ahir en una roda de premsa.

Bishop no va donar informació sobre l’home a qui es va prohibir viatjar aquest dimecres, però sí que va detallar que uns 800 pedòfils australians van abandonar el país l’any passat i que gairebé un 40% no ho van notificar a les autoritats.

Vacances “per violar nens”

Els defensors dels drets del menor van pressionar perquè s’aprovés aquesta nova llei, i van advertir sobre un clar patró de conducta dels pedòfils australians: la majoria viatgen als països del Sud-est Asiàtic per fer turisme sexual infantil.

Destinacions de vacances tan populars com Tailàndia, Malàisia, Bali o Indonèsia són relativament econòmiques per als australians , i són països amb molta menys protecció per als infants. La llei arriba un any després que Robert Ellis, un australià de 71 anys, fos condemnat a 15 anys de presó per les autoritats d’Indonèsia per delictes contra els infants.

“Durant massa temps aquests depredadors han viatjat a l’estranger sense ser detectats, a països on lleis més dèbils els ofereixen l’oportunitat de cometre crims atroços”, va declarar Bishop.

Derryn Hinch, un senador de l’estat de Victòria que ha lluitat durant molt temps per unes restriccions més dures contra el pedòfils condemnats, va arribar a descriure aquests viatges com a “vacances per violar infants”.

Al juny, mentre el projecte de llei es tramitava al Parlament d’Austràlia , Hinch va dir que després d’aconseguir l’aprovació d’aquesta llei centraria els seus esforços en els crims sexuals que es cometen a les xarxes socials a través d’internet. “Mentre parlo, sé que hi ha pervertits aquí, a Austràlia, usant les seves targetes de crèdit i l’Skype per cometre delictes sexuals en temps real”, va lamentar, i va advertir: “Aquesta llei és només el començament”.