Austràlia denuncia haver sigut víctima de ciberatacs d'"un actor estatal"

El primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, ha denunciat aquest divendres que "un sofisticat actor estatal" porta mesos sotmetent el seu país a ciberatacs que intenten piratejar organismes del govern, cossos polítics, proveïdors de serveis essencials i operadors d'infraestructures crítiques.

Morrison no ha aclarit quin estat hi hauria darrere d'aquests ciberatacs, ni ha respost a les preguntes dels periodistes sobre si podria ser la Xina, un país amb què Austràlia manté una picabaralla diplomàtica des que Canberra va reclamar una investigació independent de l'origen del brot de covid-19 en un mercat de Wuhan. De fet, fins a tres fonts del govern han explicat a Reuters en condició d'anonimat que el principal sospitós seria la Xina.

"Sabem que és un actor estatal per l'escala i la natura dels objectius escollits" per als ciberatacs, va dir Morrison. La intel·ligència australiana ha trobat similituds entre aquests ciberatacs i els que es van registrar el març del 2019 contra el Parlament i tres partits polítics del país. Segons Reuters, Austràlia va concloure en aquella ocasió que qui va estar darrere d'aquells atacs va ser la Xina, tot i que no ho ha dit mai públicament.

El cap de l'agència de ciberintel·ligència d'Austràlia ha dit aquest divendres, però, que no hi ha evidències que els ciberatacs tinguin un objectiu "destructiu o disruptiu" dins de les xarxes atacades, cosa que porta a pensar que l'objectiu seria probablement obtenir informació.

La ministra de Defensa australiana, Linda Reynolds, però, ha afegit que no s'havia detectat cap filtració massiva de dades fins al moment, però ha advertit els usuaris que actualitzin els seus servidors de correu i les seves webs amb el software més nou i amb eines d'autentificació.

Morrison ha explicat també que havia parlat amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, i que altres governs aliats també havien sigut informats dels ciberatacs.