Austràlia només facilitarà asil a grangers sud-africans blancs

Austràlia es planteja agilitzar el procés per atorgar visats als grangers sud-africans blancs, perquè considera que “mereixen una protecció especial” i “l’ajuda d’un país civilitzat”. El titular d’Immigració, Peter Dutton, va sorprendre anunciant el tracte de favor estrictament per a aquest col·lectiu, sense que això suposi un canvi en el seu model migratori: el govern de centredreta de Canberra trasllada i tanca en presons d’illes remotes del Pacífic els milers d’asiàtics que demanen asil a Austràlia. Dutton elevava així a risc real el que els nostàlgics del règim supremacista blanc de l’apartheid han batejat com a “genocidi blanc”. Es tracta d’un vell rumor, sense suport de dades i alimentat pels alts índexs de violència que afecten el país africà, que assegura que els blancs, i en especial els propietaris de les granges aïllades de les grans extensions de territori, són l’objectiu prioritari dels atacs de delinqüents, identificats com a negres. Africa Check, una entitat que es dedica a comprovar dades, assegura que és impossible calcular el nombre d’assassinats produïts en granges perquè les estadístiques oficials no els cataloguen, i considera que no s’hi pot aplicar el concepte de “genocidi”. Fonts oficials assenyalen que la població negra és justament la que pateix més la violència, però els blancs han difós la “sensació” de ser-ne les grans víctimes.

A més, hi ha el factor de la terra. El flamant president de Sud-àfrica, l’exempresari i multimilionari Cyril Ramaphosa, ha revifat l’inacabat debat de la transferència de terres a negres per fer-ne una redistribució més justa. El nou executiu ha plantejat l’expropiació sense compensació, però Ramaphosa, ben valorat tant per blancs com per negres, ha demanat calma i ha assegurat que tot es farà dins la llei. La mesura, pendent a Sud-àfrica des de l’arribada de la democràcia, el 1994, ha generat un cert temor entre els blancs, amb un discurs de la por alimentat per Afriforum, una organització en defensa d’aquesta minoria.

La raça continua sent un component essencial per entendre la Sud-àfrica postapartheid. Els blancs representen el 9% d’una població de 50 milions d’habitants, cobren de mitjana fins a cinc vegades més que els negres i ocupen els millors llocs de treball. La fotografia demogràfica del país es completa amb un 10% de coloured (mestissos) i indis, i el 80% dels negres, que mantenen les taxes més baixes en qualitat de vida i la sensació generalitzada que han quedat a les portes de les millores de la democràcia malgrat la política de discriminació positiva que afavoreix les noves generacions. També es nota la insatisfacció entre els blancs, amb la sensació que les noves polítiques castiguen els seus joves perquè amb el mateix currículum sempre estaran en desavantatge respecte a un candidat negre. Però s’obliden que els blancs omplen les escoles privades, que els garanteixen una millor educació, ja de partida. El sentiment ve de lluny. Es calcula que en la primera dècada de democràcia, un milió de sud-africans blancs van emigrar al Regne Unit, el Canadà i Austràlia en el que es va anomenar com el Gran Trek, la gran expedició, a l’estil dels primers colonitzadors holandesos que van anar conquerint el país.

La inusual oferta australiana ha agafat per sorpresa el govern de Pretòria, que ha lamentat que els australians se saltin tots els canals diplomàtics per expressar la “preocupació” per aquest col·lectiu, i s’ha posat al seu servei per aclarir-los els dubtes en el pla de redistribució de la terra. A Johannesburg una ciutadana, Kefiloe Mlambo, es preguntava irònicament per què els australians mai havien tingut “compassió” pels negres, com ella, que havien patit l’apartheid.

Motivacions racistes

Greg Barns, portaveu de l’Aliança d’Advocats Australians, responia al diari sud-africà Mail and Guardian que el gest de Canberra no s’ha de llegir en clau humanitària sinó que “apel·la a raons racistes”. Els grangers blancs són africans però, al cap i a la fi, “de classe mitjana” i d’origen europeu, com la classe dirigent australiana. “Són dels nostres”, escrivia el lletrat, que considera que si Dutton vol ajudar els col·lectius que pateixen per la terra, podria “ajudar els rohingyes i els palestins”.

Austràlia va ser el país pioner en el model d’externalitzar la política migratòria, com ha fet la Unió Europea amb Turquia. El govern de Canberra va acollir una nombrosa colònia de refugiats després de la Guerra del Vietnam. La generositat ja és història i a l’executiu se l’ha acusat de tracte inhumà i de tortures per haver tancat els migrants d’ara en presons situades en illes remotes del Pacífic. Fins i tot ha sigut condemnat a pagar indemnitzacions milionàries a les víctimes.