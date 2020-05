Austràlia inicia una desescalada que s'acabarà al juliol

Després de dominar la corba de contagis gràcies a les mesures estrictes de distanciament social, Austràlia ha presentat aquest divendres el seu pla de desconfinament que constarà de tres fases i que es preveu que s'acabi al juliol. La responsabilitat d'implementar cadascuna de les fases correspondrà a cada estat i territori. Estats com ara Queensland i Austràlia del Sud ja han anunciat que començaran a relaxar les restriccions aquest dilluns, 11 de maig, mentre que altres territoris més poblats i amb més impacte del covid-19 han explicat que encara trigaran uns quants dies a començar la desescalada.

Amb menys de vint contagis al dia, Austràlia ha posat en marxa un full de ruta acordat per tots els estats i territoris del país. "Ens podem amagar sota la manta per sempre i mai ens hauríem d'enfrontar a cap perill. Però en algun moment n'haurem de sortir", ha explicat el primer ministre, Scott Morrison, durant la roda de premsa per presentar els plans de reactivació de l'economia i la vida quotidiana.

A la primera fase del pla, els restaurants i les cafeteries, que actualment només fan servei per endur-se, podran reobrir amb una limitació de deu clients al mateix temps i amb mesures de distanciament físic. En aquesta mateixa etapa també s'autoritzen visites a casa de fins a cinc persones i es poden tornar a practicar activitats com el golf i la natació en piscines. "La primera etapa ens permetrà més connexió amb la família i els amics. Veurem la tornada dels nens a les classes i als parcs infantils", ha assegurat el primer ministre.

Si el nombre de contagis es manté estable i no hi ha nous brots, els estats i territoris australians podran passar a la segona etapa que preveu la reobertura de gimnasos, cinemes i galeries comercials, tot i que els establiments tindran un aforament limitat a vint persones alhora. En aquesta fase també es permetrà als estats que han tancat fronteres reobrir-les i reiniciar les comunicacions interestatals.

La tercera fase permetrà reunions de fins a cent persones. En aquesta etapa serà també quan els treballadors podran tornar a les oficines i les discoteques podran reobrir. El pla australià també preveu que en aquesta etapa es reprenguin alguns viatges internacionals, sobretot entre Austràlia i Nova Zelanda. I es permetrà que torni els estudiants a l'estranger, que un cop al país hauran de fer dues setmanes de quarantena.

El confinament decretat pel coronavirus ha tingut un fort impacte en l'economia australiana, que feia tres dècades que creixia. El tresorer d'Austràlia, Josh Frydenberg, ha assegurat que les restriccions han tingut un cost per a l'economia de 2.600 milions de dòlars per setmana. El primer ministre australià assegura que un cop s'hagi completat el desconfinament de tres etapes, 850.000 persones recuperaran la feina.