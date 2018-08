Austràlia deté els migrants que havien naufragat en una zona plena de cocodrils

Per primer cop en gairebé quatre anys, un grup de migrants va ser atrapats mentre entraven il·legalment pel mar a Austràlia. Ho han assegurat aquest dimarts les autoritats australianes, que han concretat que van rescatar els migrants després que sobrevisquessin al naufragi de la seva embarcació, precària i atrotinada, i de passar alguns dies en aigües infestades de cocodrils.

Aquest dimarts els 17 immigrants –es creu que la majoria són d'origen vietnamita– eren en una zona pròxima als manglars de l'extrem nord de Queensland, dos dies després que la nau naufragués i els equips de recerca i rescat comencessin a registrar l'àrea. A més, el govern ha dit que el grup seria deportat a Christmas, una illa australiana a gairebé 1.000 milles de l'Austràlia continental, on seran detinguts i se'ls determinarà el seu estatus migratori.

"Segons les estrictes polítiques de protecció fronterera d'Austràlia, a ningú que viatgi il·legalment en vaixell a Austràlia se li permet viure a Austràlia", ha dit el departament d'Afers Interiors en un comunicat emès aquests dimarts. "Aquestes persones estan sent processades a l'illa de Christmas", ha afegit.

La polèmica política migratòria australiana

A causa de la gran distància que la separa, és estrany que els immigrants arribin a Austràlia continental per mar. El país, a més, té mesures molt estrictes i polèmiques que impedeixen aquests viatges. Des del 2013, els migrants que són detinguts en aigües territorials d'Austràlia són deportats i detinguts sistemàticament en instal·lacions a l'alta mar a les illes de Nauru i Manus, aïllades enmig de l'oceà Pacífic.

Ara, però, el govern també manté una instal·lació d'aquest tipus a l'illa de Christmas, on més de 200 migrants estan detinguts des del juny. El silenci i l'oblit que envolta els seus casos és revelador. Segons l'últim informe de Human Rights Watch, uns 1.600 sol·licitants d'asil continuen bloquejats a Nauru i Manus.

El govern, però, diu que la seva política de zero tolerància cap als migrants que arriben pel mar existeix per dificultar la tasca dels traficants de persones i evitar que aquestes persones que decideixen fugir del seu país optin per fer un viatge perillós. En canvi, els crítics reiteren que les regles són desproporcionades i discriminatòries, i que violen constantment els drets humans.