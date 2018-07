Àustria vol segellar la seva frontera amb Itàlia després que Alemanya hagi acordat controlar l'arribada de migrants

El govern d'Àustria ha anunciat aquest dimarts que "prepara mesures" per protegir la seva frontera sud, amb Itàlia i Eslovènia, després que dilluns la veïna Alemanya acordés crear centres de trànsit al seu límit territorial amb Àustria per internar els migrants que arribin al país a través d'aquesta frontera mentre n'avalua la situació i decideix si se'ls expulsa al país veí o no.

Davant la possibilitat que Berlín prengui "mesures nacionals per lluitar contra els fluxos migratoris", Àustria també actuarà de manera similar, segons han informat a través d'un comunicat el canceller austríac, Sebastian Kurz; el vicecanceller, Heinz-Christian Strache, i el ministre de l'Interior, Herbert Kickl.

La coalició de poder a Viena, formada per democristians i ultranacionalistes, ha reaccionat així al compromís assolit entre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el seu ministre de l'Interior, Horst Seehofer, després de difícils negociacions. El pacte ha servit en principi perquè Merkel hagi tancat la crisi amb el seu soci de govern.

L'executiu austríac considera que "l'acord entre la Unió Cristianodemòcrata i la Unió Socialdemòcrata [la CDU, de Merkel, i la CSU, de Seehofer, els partits que governen a Alemanya] vol dir que Alemanya adoptarà mesures nacionals" per frenar la immigració. "Si aquest acord es converteix en la posició del govern alemany, ens veiem amb la necessitat d'actuar per evitar desavantatges per a Àustria i la seva població", afegeix el comunicat austríac. "Per això, el govern s'està preparant sobretot per adoptar mesures de protecció de les nostres fronteres del sud", destaca.

Viena confia que Berlín aclareixi el seu posicionament "ràpidament". De fet, perquè l'acord entre la CDU i la CSU sigui factible, encara falta l'aprovació del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), que també forma part de la coalició de govern liderada per Merkel.

"Les discussions alemanyes mostren un cop més com és d'important la protecció comuna de les fronteres externes de la Unió Europea", ha opinat Kurz.

El ministre de l'Interior austríac havia advertit recentment d'un possible efecte dòmino a la Unió Europea si Alemanya acordava rebutjar migrants a la seva frontera, enviant-los a altres països membres de la Unió Europea. De fet, això és el que també faria Àustria amb les mesures que vol prendre: impedir que els migrants procedents d'Itàlia i Eslovènia entrin al seu territori.