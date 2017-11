Bali reobre l'aeroport però manté el nivell d'alerta màxima pel volcà Agung

L'aeroport de Bali ha obert avui el seu tràfic després de romandre dos dies i mig tancat a causa de l'erupció del volcà Agung. La dispersió del núvol de cendra lluny de l'aeroport i la menor intensitat de l'erupció han permès reprendre l'activitat aèria a l'illa indonèsia.

El director d'informació de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, ha confirmat que el recinte aeroportuari va reprendre la seva activitat a les tres de la tarda hora local (les vuit del matí a Barcelona), segons informa l'agència Efe.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la companyia encarregada de les operacions a l'aeroport de Bali, Angkasa Pura, a través d'un missatge a Twitter en el qual ha assegurat que "tots els vols de sortida i arribada a l'aeroport estan ara operatius".

Les autoritats, a més, van rebaixar l'alerta d'aviació a taronja (un grau menys que l'alerta màxima) després de reunir-se a l'aeròdrom i avaluar les condicions actuals, segons un comunicat del Ministeri indonesi de Turisme.

Per a aquest dimecres hi ha previstos diversos vols domèstics i internacionals de diferents companyies asiàtiques. Des de l'inici de l'erupció del volcà Agung, el passat dissabte, més de 100.000 passatgers s'han vist afectats per la cancel·lació de gairebé 900 vols procedents o amb destinació a Bali.

Continua l'alerta màxima

El perill davant una nova erupció del volcà Agung segueix estant present malgrat la reobertura de l'aeroport de Bali. El Centre de Vulcanologia i Mitigació de Perills Geològics (CVMPG) manté el nivell d'alerta d'erupció al màxim amb una zona de seguretat de 10 quilòmetres de ràdio al voltant del cràter.

El cap de la Regió del CVMPG, Devy Kamil Syahbana, ha assegurat que els experts del centre d'observació del volcà esperen una erupció de grau 3 en l'Índex de Explosivitat Volcànica (IEV), d'un màxim de 8.

Les erupcions que s'han produït fins ara, de grau 2 o inferiors, i la por a una erupció encara major han provocat l'evacuació de prop de 100.000 persones que habiten a la zona. Tot i això, hi ha residents que es neguen a evacuar les seves llars.