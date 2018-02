Banquets de "reialesa" al país de tres milions de pobres

Guatemala és un país amb tres milions de ciutadans amb pobresa extrema. Dos de cada 10 habitants. La meitat dels gairebé 17 milions són pobres. Segons l'ONU, en els últims anys el país llatinoamericà ha estat l'únic en què els nivells de pobresa i desigualtat han empitjorat. Però a la Casa Presidencial, Jimmy Morales factura cada dia als pressupostos públics 29.000 quetzals, uns 3.200 euros en concepte de menjar, segons va revelar el local 'Nuestro Diario'. "Mengen com la reialesa", denunciava un article de la premsa guatemalenca, que subratlla que amb aquests diners un dels ciutadans més pobres podria alimentar-se durant cinc anys.

3.200 euros al dia Es gasta la presidència amb àpats, mentre que un dels tres milions de ciutadans sota l'extrema pobresa, no passa de l'1,75 euros, al canvi

Morales, un excòmic convertit en polític, ha sortit al pas de les revelacions periodístiques assegurant que ell no viu sol. "Tot el menjar de la Casa Presidencial no me'l menjo jo, senyors. Però què els hi passa?", es va intentar defensar tirant pilotes fora però sense donar més explicacions durant un discurs a la presentació de la política nacional de competitivitat, informa Efe.

Els detalls els han donat dos periodistes de 'Nuestro Diario' que, citant dades de la Secretaria d'Afers Administratius i de Seguretat (SAAS), assegura que la presidència es va gastar l'any passat 10,6 milions de quetzals (un milió d'euros), amb una mitjana diària de 29.189 quetzals (3.200 euros).

El menú presidencial inclou carpaccio, salmó, gambes, llom o xoriço argentí, encara que també hi ha pollastre, llom i carn mòlta, i "delícies" com gambetes gegants, costella de porc, pernils, llonganisses o cua. Tampoc no han faltat les carns més delicades i marisc. El titular de la SAAS, Orlando Ramíez, assegura que la quantitat és elevada perquè d'aquests subministraments s'alimenten, a més del president Morales i la seva família, els guàrdies i el personal administratiu.

Segons la SAAS, les grans comandes d'àpats coincideix amb els mesos de Nadal, juliol i Setmana Santa

Aquesta és la segona polèmica que envolta la SAAS, ja que aquesta mateixa setmana va sortir a la llum que diversos articles personals, com unes ulleres de més de 2.400 euros, roba esportiva, pastilles per l'alè o joies, es van sufragar amb despeses públiques.

En total, entre 2016 i 2017, van ser gairebé 33.000 euros les despeses imputades a l'Estat entre regals i despeses personals de Morales, el president més ben pagat de tota l'Amèrica Llatina, amb un salari mensual de 146.000 quetzals (més de 16.000 euros).

La SAAS, amb més de 1.300 empleats, té una partida pressupostària de 17 milions d'euros per a aquest exercici i la major part (11,7 milions) es gasta en el pagament de personal, tot i que té previstos altres com materials, transferències corrents o assignacions globals.