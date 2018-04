Barbara Bush, primera dama i mare de president, mor als 92 anys

Barbara Bush, parella i mare dels 41è i 43è presidents dels Estats Units, respectivament, ha mort aquest dimarts amb 92 anys. Diumenge la família ja havia anunciat que després d'una sèrie d'hospitalitzacions per problemes pulmonars i cardíacs havien optat per un pla de cures pal·liatives.

Els seus fills, l'expresident George W. Bush i l'exgovernador de Florida Jeb Bush, van retre homenatge a la mare en dos comunicats. El primer va destacar que "era una dona com cap altra i que va portar alleujament, amor i educació a milions de persones". L'exgovernador ha descrit la seva mare com una dona "amable, divertida, dels seus, dura, intel·ligent i elegant".

El president Donald Trump ha recordat que Barbara Bush, com a parella, mare, àvia i exprimera dama, va ser "una defensora de la família americana". També els Obama i els Clinton han fet comunicats de record.

A més de Barbara Bush, només una altra dona ha sigut parella i mare de presidents nord-americans: també ho va ser Abigail Adams, dona de John Adams, segon president de la història dels Estats Units (1797–1801) i mare de John Quincy Adams.

Primera dama entre el 1989 i el 1993, Barbara Bush va tenir sis fills, una dels quals va morir amb 3 anys. En el seu pas per la Casa Blanca es va dedicar a promoure l'educació i en general va evitar intervenir en política, excepte en alguns temes controvertits com l'avortament. El 2005, després de l'huracà Katrina, va ser criticada per dir que alguns dels supervivents eren pobres abans de la destrossa i que el desastre "els havia anat molt bé".