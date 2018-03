Benedicció massiva de matrimonis i rifles en una església dels Estats Units

Unes 250 parelles armades amb rifles automàtics i pistoles van deixar petita l'església de la Unificació de Pennsilvània per beneir els seus matrimonis i les seves armes. La cerimònia arriba setmanes després del tiroteig en un institut de Florida, on un exalumne va matar 17 estudiants. A la cerimònia es van van referir als rifles com a "barres de ferro" que haurien pogut impedir la massacre.

540x306 Alguns dels participants amb corones fetes de bales. / Eduardo Muñoz / Reuters Alguns dels participants amb corones fetes de bales. / Eduardo Muñoz / Reuters

Les dones vestides de blanc i els homes vestits de fosc agafaven les armes -descarregades a petició dels organitzadors- i omplien l'església, en una zona rural al nord de Filadèlfia. Molts celebrants portaven corones, algunes de bales, mentre que els sacerdots de l'església vestien roba blanca i rosa brillant i exhibien les armes a l'altar. Els alumnes d'una escola de primària propera a l'església van ser desallotjats.

540x306 Uns 250 matrimonis ambl es seves armes van participar a la cerimònia de benedicció / Eduardo Muñoz / Reuters Uns 250 matrimonis ambl es seves armes van participar a la cerimònia de benedicció / Eduardo Muñoz / Reuters

El reverend Hyung Jin 'Sean' Moon, líder de l'església després de la mort del seu pare i fundador, el reverend Sun Myung Moon, va beneir unes 250 parelles al servei. Moon va dir en un comunicat que el personal de l'escola de Florida havia d'haver estat armat, una opció que el president, Donald Trump, ha dit que s'hauria d'explorar a escala nacional i que els sindicats de professors han criticat.

540x306 Una dona amb un rifle daurat oficiant la cerimònia. / Eduardo Muñoz / Reuters Una dona amb un rifle daurat oficiant la cerimònia. / Eduardo Muñoz / Reuters

"Cadascun de nosaltres està cridat a utilitzar el poder de la 'vareta de ferro', no per armar-se o oprimir com s'ha fet en els regnes satànics d'aquest món, sinó per protegir els fills de Déu", va dir, citant el 'Llibre de l'Apocalipsi' de la Bíblia.

"Si l'entrenador de futbol que es precipitava a l'edifici per defensar els estudiants del tirador amb el seu propi cos hagués pogut portar una arma de foc, moltes vides, inclosa la seva, s'haurien pogut salvar", va dir Moon.