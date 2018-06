Benetton utilitza per fer publicitat una imatge dels migrants de l''Aquarius'

La marca de roba italiana Benetton ha utilitzat una imatge d'un grup d'immigrants rescatats pel vaixell 'Aquarius', que diumenge va arribar a València, per a la seva última campanya publicitària. En la foto apareix una escena d'una operació de rescat: un dels membres de la tripulació reparteix armilles salvavides entre els refugiats, que encara són a la pastera a pocs quilòmetres de la costa líbia.

Les crítiques no han trigat a arribar. L'ONG SOS Méditerranée, una de les organitzacions encarregades del rescat d'aquestes persones, ho ha denunciat enèrgicament. "SOS Méditerranée es desvincula completament d'aquesta campanya que mostra una fotografia feta mentre els nostres equips rescataven persones en perill durant una operació realitzada el 9 de juny", ha dit l'organització humanitària en un comunicat. "La tragèdia humana al Mediterrani mai ha de ser utilitzada amb finalitats comercials", reitera el text.

🔴 STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE’s pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P