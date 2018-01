Berlín congela l'enviament de recanvis pels tancs turcs

El govern interí alemany ha decidit aquest dijous paralitzar la venda a Turquia de recanvis pels seus tancs Leopard 2, que Ankara estaria utilitzant a l'ofensiva contra els kurds al cantó d'Afrin, al nord-oest de Síria. El govern turc havia demanat a Rheinmetall, l'empresa alemanya que fabrica els tancs, un enviament de peces per millorar el blindatge dels vehicles. El lliurament dels recanvis però, havia de tenir el vist-i-plau de Berlín, que avui ha decidit posposar qualsevol decisió al respecte.

El govern turc, aliat d'Alemanya i membre de l'OTAN, no ha tardat en protestar per la decisió. En conversa amb els periodistes després d'una roda de premsa a Istambul, el ministre d'exteriors turc Mevlut Cavusoglu, ha llançat el següent missatge a Berlín: "Mentre lluitem amb terroristes, esperem el suport i la solidaritat d'Alemanya. Esperem que no donin suport als terroristes". Ha indicat també, però, que és conscient que el govern provisional alemany "està sota pressió".

L'ús de tancs de fabricació alemanya a l'ofensiva terrestre sobre els kurds -com Turquia, aliats d'Occident en la lluita contra l'Estat Islàmic- ha creat una gran polèmica a Alemanya. A més, tot i que el país és el tercer exportador d'armes a nivell mundial, la venda d'armament a l'estranger és sempre una qüestió controvertida pel passat bèl·lic d'Alemanya durant la primera i la segona guerra mundial.

L'executiu de la cancellera Angela Merkel, a més, actua encara en funcions per la manca d'acord entre els dos principals partits del país (CDU/CSU i PSD) per formar un nou govern. El ministre d'Afers Exteriors, Sigmar Gabriel, un socialdemòcrata, i la mateixa Angela Merkel han acordat que el govern no decidirà res sobre la sol·licitud d'armament turca abans que els dos blocs hagin segellat un nou acord de coalició.

Sigmar Gabriel ha indicat en un comunicat que les exportacions d'armes són un gran tema de discussió en les negociacions sobre la formació d'un nou govern de coalició alemany, que començaran el divendres. "Per aquest motiu, en el govern interí, hem acordat que no volem anticipar-nos a les decisions resultants les actuals negociacions de coalició i que esperarem la formació d'un nou govern abans de ponderar què fer amb projectes crítics".

YPG Press releases video of targeting a Turkish tank with a guided missile northern Afrin. #TwitterKurds https://t.co/5WgWOwsJKc pic.twitter.com/hsBl3NFNvQ — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) 21 de gener de 2018

Alemanya demana una reunió de l'OTAN

El Govern alemany s'ha mostrat aquest dijous "molt preocupat" per l'ofensiva de l'exèrcit turc a Afrin i ha assegurat que treballa al costat de França i l'OTAN per evitar una escalada en el conflicte, tot i que va reiterar que s'han de respectar els "interessos de seguretat" d'Ankara. En aquest sentit, Berlín ha sol·licitat al secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, que s'abordi la situació al nord-oest de Síria en el marc de l'aliança, de la qual Turquia és membre.

En l'opinió del ministre exteriors alemany, "hi ha una oportunitat per a les negociacions polítiques per a la pau i l'estabilitat a Síria i no han de paralitzar-se per un nou enfrontament militar", cosa que el ministre assegura haver reiterat davant del Govern turc. Per altra banda, Alemanya i Turquia van reprendre a principis d'aquest mes les consultes governamentals bilaterals que havien estat suspeses després de l'arrest per part d'Ankara del periodista alemany-turc Deniz Yucel al febrer de 2017. El cas Yucel continua sent un gran problema per a les relacions bilaterals entre Berlín i Ankara, i segons els experts està jugant un paper important en la polèmica pels tancs d'Afrin.