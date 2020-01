Berlín congela el preu del lloguer durant cinc anys

Un milió i mig de pisos de Berlín tindran els lloguers congelats a partir del març i durant cinc anys. Els propietaris que no segueixin la norma podran rebre una multa de fins a 500.000 euros i es calcula que els llogaters s'estalviaran uns 2.500 milions d'euros. Aquestes són les xifres de la llei de limitació del lloguer que el Parlament regional de Berlín ( Abgeordnetenhaus) ha aprovat amb els vots a favor de la majoria socialdemòcrata, de l'Esquerra i els Verds, i amb el vot en contra de l'oposició conservadora.

La capital alemanya és la primera del país a introduir aquesta controvertida mesura, que s'aplicarà només als pisos que estan en lloguer des d'abans del gener del 2014: durant cinc anys hauran de mantenir el preu que tenien el 18 de juny del 2019. A més, es preveu la possibilitat que, passats nou mesos des de la seva aplicació, els llogaters puguin reclamar part del lloguer si és un 20% superior a la mitjana de la zona, que es basa en els preus del 2013. Des del 2015 s'aplica a Berlín el fre del lloguer, mesura en què també va ser la primera ciutat a Alemanya i que significa que els lloguers no poden augmentar més d'un 10% amb relació a la mitjana de la zona.

El 85% dels habitants de Berlín viuen de lloguer, una xifra superior a la mitjana d'Alemanya (54,4%). Un pis berlinès de lloguer val de mitjana 13,48 €/ m2. Durant molts anys ha sigut un oasi amb lloguers extremadament baixos: el 2011, per exemple, un pis de 60 m2 valia 6,17 €/ m2, ara en val gairebé 12 €/ m2.

L'aventura de trobar un pis assequible a la capital alemanya s'ha convertit per a la majoria en gairebé una odissea. És habitual que hi hagi centenars de candidats a l'hora de llogar un pis: per exemple, un apartament de 54 m2 al barri de Schöneberg per un preu de 550 € al mes va atreure 1.749 persones interessades en llogar-lo el novembre passat.

Els conservadors s'hi oposen

Són molts, però, els que temen que aquesta part de la norma s'acabi declarant anticonstitucional. El portaveu dels cristianodemòcrates (CDU) al Bundestag, Joachim Pfeiffer, ha qualificat la mesura “d'anticonstitucional, contraproduent i enemiga dels inversors”. Els conservadors defensen construir més pisos per reduir el preu del lloguer, argumentant que falta oferta per cobrir la demanda.

Des que es va tancar l'esborrany la passada tardor, algunes immobiliàries han aturat plans de construcció a Berlín. 23 federacions del sector immobiliari i de la construcció van demanar al Senat berlinès que no aprovés la limitació. Molts han amenaçat amb cancel·lar els encàrrecs de renovació d'edificis perquè calculen que amb els lloguers congelats no quadraran els números.

La Federació de Llogaters d'Alemanya ha sigut un dels lobis que han pressionat perquè s'aconseguís aprovar aquesta norma. “El lloguer no pot ser superior al 30% dels ingressos”, deia la seva portaveu, Jutta Hartmann. Els sous a Berlín es mantenen relativament baixos (2.000 euros nets al mes de mitjana) en comparació amb els lloguers.