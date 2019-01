Berlusconi es presenta a les eleccions europees

Fa exactament 25 anys, un popular empresari dels mitjans de comunicació va fundar un partit conservador per "salvar Itàlia dels comunistes" i donar una nova esperança a uns ciutadans desencantats amb la política. La caiguda dels partits tradicionals, arrossegats per un greu escàndol de corrupció i finançament il·legal, va posar en safata de plata l'entrada de Silvio Berlusconi a l'arena política, alhora que li va permetre escapolir-se durant un temps de la justícia. Ara, amb 82 anys, l'ex-Cavaliere torna a la primera línia.

El magnat i líder de la conservadora Força Itàlia ha anunciat que serà el candidat del seu partit a les eleccions al Parlament Europeu del mes de maig "per responsabilitat", per defensar la ideologia liberal. "A la meva edat he decidit per sentit de responsabilitat anar a Europa, on falta el pensament profund del món", ha dit durant un míting celebrat aquest dijous a Sardenya. "Em presentaré a les eleccions europees, baixaré a l'arena per parar aquest govern, com ja vaig fer el 1994 quan vaig decidir parar els comunistes".

L'ancià empresari ha assegurat que ell representa "una idea liberal de la política" que "cal defensar a Itàlia, Europa i el món", sobretot davant l'auge de potències com la Xina. "Vaig decidir presentar-me a les europees per portar a Europa la meva veu d'una Europa que cal canviar, que ha d'estar unida i ha de tenir una defensa unida per poder seure a la mateixa taula amb altres potències militars".

Berlusconi, que va ser tres vegades primer ministre d'Itàlia durant gairebé dues dècades, portava diversos anys en un segon pla per culpa dels comptes pendents amb la justícia. El 2013 va ser condemnat a quatre anys de presó per frau fiscal en l'anomenat cas Mediaset. El Tribunal Suprem italià va considerar el propietari de l'imperi mediàtic responsable de la compravenda fraudulenta de drets televisius per poder evadir impostos i desviar diners a comptes a l'estranger entre el 1994 i el 1999.

Gràcies a una llei d'indults aprovada per un govern anterior, Berlusconi va veure reduïda la seva condemna a només un any. I a causa de la seva avançada edat –aquest any complirà 83 anys–, li van canviar la pena de presó per serveis socials en un geriàtric de Milà. Amb tot, la sentència li va suposar l'expulsió del Parlament i la inhabilitació per exercir càrrecs públics fins al 2019, cosa que li va impedir ser candidat del seu partit en les eleccions italianes celebrades el març del 2018.

Malgrat la inhabilitació, Berlusconi es va presentar a les eleccions com a membre de la coalició de centredreta juntament amb la Lliga i Germans d'Itàlia, amb el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, com a "candidat oficial" de Força Itàlia. El fracàs estrepitós de la formació conservadora, que va ser superada en nombre de vots pel partit de Matteo Salvini, va permetre al polític xenòfob trencar l'aliança i arribar a un acord de govern amb el Moviment 5 Estrelles.

Després de ser rehabilitat políticament i un cop expiada la culpa, el magnat torna amb la intenció de "salvar" el seu país i Europa. Però aquesta vegada l'enemic no són els comunistes italians, com fa 25 anys, sinó els "populistes" del Moviment 5 Estrelles. "Cal canviar aquest govern, una part del qual està formada pel Moviment 5 Estrelles, guiat per persones sense cap experiència ni competència. Són com aquests senyors de l'esquerra comunista del 1994", ha assegurat.

Berlusconi aspira a conquistar de nou el seu electorat, que aquests anys s'ha refugiat a la Lliga de Salvini. I per fer-ho confia en l'èxit d'una coalició conservadora a les eleccions europees. "El centredreta tornarà a estar unit perquè aquesta aliança entre la Lliga i el Moviment 5 Estrelles no és natural. No crec que tinguin gaire temps a la seva disposició. El poder és l'únic que ha fet que es posin d'acord", ha sentenciat.