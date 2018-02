Berlusconi designa el president del Parlament Europeu com el seu candidat a governar Itàlia

Silvio Berlusconi ha renascut en la campanya per a les eleccions legislatives italianes que se celebren aquest diumenge. Però el Cavaliere està inhabilitat fins al 2019 per frau fiscal i necessita algú per governar en nom seu si és que les urnes li permeten formar un govern de la dreta o una gran coalició a Itàlia. Dimarts va revelar el que era un secret de domini públic: que el seu candidat a primer ministre és Antonio Tajani, l'actual president del Parlament Europeu.

Berlusconi, tres cops primer ministre italià i ara reciclat en estadista capaç de frenar el Moviment 5 Estrelles, no va voler dir el seu nom, però tampoc va deixar cap espai al dubte: "Em compromet el seu altíssim càrrec a l'hora de pronunciar el seu nom, i ho faré només quan tingui el seu permís", va dir, per després reblar: "És el president de la institució europea que escullen directament els ciutadans, la més important. I tots els parlamentaris, de dreta o d'esquerra, el consideren el millor president que ha tingut l'Assemblea Europea".

Tajani és un vell amic de Berlusconi, amb qui va fundar el seu partit, Força Itàlia, el 1994. Tajani no ha confirmat res, però ha visitat Itàlia en diverses ocasions durant la campanya i no s'ha descartat mai.

Berlusconi, de 81 anys, està jugant la carta guanyadora. Dins la seva coalició amb la ultradreta, que inclou la Lliga i els Germans d'Itàlia, ja ha decidit que si té majoria absoluta diumenge el partit més votat podrà escollir el primer ministre. Si les urnes l'obliguen a una gran coalició amb els socialdemòcrates de Matteo Renzi, com apunten les enquestes, la figura europeista de Tajani pot facilitar l'acord. Si el resultat és una Itàlia ingovernable i cal anar a noves eleccions, haurà guanyat temps fins que passi el seu període d'inhabilitació. En qualsevol cas, l'opció de Tajani és un missatge clar als socis europeus que van forçar la caiguda del Cavaliere el 2011 davant del risc imminent de fallida del país.

Tajani ha fet la major part de la seva carrera política a Brussel·les i ara fa poc més d'un any que presideix el Parlament Europeu, en substitució de l'alemany Martin Schulz, que va deixar el càrrec per presentar-se a les eleccions alemanyes liderant la llista del socialdemòcrata SPD, amb un molt mal resultat tant per al partit com per a la seva figura.