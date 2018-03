Berlusconi fitxa el president de l'Eurocambra per al seu govern d'ultres

L'actual president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha anunciat aquest divendres que ha acceptat presentar-se com a candidat a les eleccions generals d'Itàlia de diumenge per Força Itàlia, el partit que lidera l'ex primer ministre Silvio Berlusconi. Si el partit guanyés, Tajani s'integraria a la coalició que formen els partits més ultres de l'arc parlamentari.

Ringrazio Il Presidente Berlusconi per il suo atto di stima nei miei confronti.Ho dato a lui,stasera,la mia disponibilità a servire l’Italia.Ora ogni ulteriore decisione spetta ai nostri concittadini ed al Presidente della Repubblica — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 1 de març de 2018

Berlusconi ha confirmat les paraules de Tajani, de qui ha dit que "és el millor president del Parlament Europeu que hi ha hagut" i, tot i lamentar que hagi de deixar el càrrec, considera que el conservador és més útil a Itàlia, en uns moments de gran incertesa electoral.

L'ex primer ministre, inhabilitat per la justícia per poder concórrer com a candidat a les eleccions, comparteix coalició amb els ultradretans de la Lliga Nord de Matteo Salvini i Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni, que han acordat que, en cas de guanyar les eleccions, el partit més votat decidirà qui és el primer ministre.

540x306 Berlusconi eixuga la suor del front de Matteo Salvini, en un acte electoral conjunt a Roma. / ANGELO CARCONI / EFE Berlusconi eixuga la suor del front de Matteo Salvini, en un acte electoral conjunt a Roma. / ANGELO CARCONI / EFE

"No ho sé. El rol que Tajani pot exercir com a president del govern és molt gran, però si Salvini és primer i vol fer-ho ell [de ser primer ministre] ho acceptem de totes maneres, perquè tenim un pacte de coalició", ha indicat el Cavaliere.

Tajani va ser un dels fundadors de la formació amb què Berlusconi va entrar en política el 1994. Dijous, participant en un fòrum universitari sobre la Unió Europea a Roma, l'encara president de l'Eurocambra no va aclarir el seu futur polític, tot i que era més que rumor, ja que Berlusconi havia deixat caure en nombroses ocasions la possibilitat que s'integrés a l'eventual executiu.

D'acord amb els últims sondejos, publicats el 16 de febrer, la coalició de dretes se situaria al capdavant però sense aconseguir la majoria necessària per governar, seguida pel Moviment 5 Estrelles en solitari i per la coalició d'esquerres liderada pel Partit Demòcrata de Matteo Renzi.