Bernie Sanders, favorit a les primàries de Nou Hampshire

Un seria el president de més edat de la història dels Estats Units. L'altre el més jove i, a més, el primer obertament gai. Un es diu Bernie Sanders i l'altre Pete Buttigieg. El primer és el més progressista dels precandidats demòcrates a la presidència, mentre que el segon és més pragmàtic en les seves propostes. Sanders connecta amb els més joves. Buttigieg agrada als grans. El senador té el discurs vehement d'un xicot; l'exalcalde, la serenitat d'un experimentat buròcrata. Tots dos arriben reforçats a les primàries de Nou Hampshire que se celebren aquesta matinada vinent (dimarts a la nit als EUA).

És només la segona parada en la cursa demòcrata a la Casa Blanca després dels caucus d'Iowa i atorga fins i tot menys delegats per a la convenció nacional del partit, però aconseguir un bon resultat en aquest petit estat de nord-est nord-americà comença a ser imperatiu per a diversos dels aspirants. Bernie Sanders, favorit aquesta nit segons les enquestes, ja sap què és guanyar-hi. Ho va fer amb claredat sobre Hillary Clinton fa quatre anys. Però avui l'escenari és més complex, amb més competència i amb el favorit a escala nacional, Joe Biden, que trontolla després del seu quart lloc en els caucus d'Iowa. Potser per prevenció, qui va ser vicepresident d'Obama es va posar la bena abans de la ferida quan divendres va admetre en l'últim debat que esperava a Nou Hampshire "rebre un cop" com el d'Iowa.

El "cop" de l'exvicepresident el va recollir Pete Buttigieg, que sembla endur-se el suport dels que volen un Biden a la Casa Blanca però no veuen l'original en bona forma. L'exalcalde de South Bend, una petita població d'Indiana, ven la seva falta d'experiència en la política nacional com una virtut. Ell no és l'establishment de Washington, una cosa de la qual Joe Biden presumeix i defensa com a imprescindible per poder sortir-se'n als passadissos del poder. Els periodistes li van recordar a Biden durant el cap de setmana que també Obama va rebre atacs per la seva falta d'experiència abans de ser el candidat del partit. "Vinga home! Aquest tipus no és Barack Obama", va respondre aparentment ofès el veterà polític.

"Té raó", li va respondre Pete Buttigieg diumenge en una entrevista a CNN. "Però tampoc ell", va rematar. Biden ha construït la seva campanya com un exercici de nostàlgia dels anys al poder al costat del primer president afroamericà de la història de país. Per a Buttigieg, però, "no som al 2008 sinó al 2020" i el moment "requereix un tipus de lideratge diferent".

Símptoma que les coses no van com esperava, la campanya de Joe Biden va començar a emetre un anunci burlant-se de les decisions que va haver de prendre Buttigieg com a alcalde i comparant-les amb el pes de les que va afrontar ell a la Casa Blanca. A més, ha començat a utilitzar la carta de les emocions, recordant algunes de les tragèdies de la seva família, com la pèrdua d'un fill el 2015 per un tumor cerebral. Amb això defensa la vàlua del seu pla de salut ("per a mi [la salut] és una cosa personal", repeteix) i busca situar-se en el mateix pla que el ciutadà mitjà.

Una enquesta publicada ahir pel Boston Globe mostrava Bernie Sanders al capdavant amb un 27% del suport, vuit punts per sobre de Pete Buttigieg. Segons aquest sondeig, la gran sorpresa la podria donar el tercer lloc de la senadora Amy Klobuchar, que es presenta com una alternativa moderada a la dicotomia Biden-Buttigieg. Si ho certifica, no només deixaria molt tocat el primer, sinó que col·locaria en terra de ningú la també senadora Elizabeth Warren, la campanya de la qual s'ha mogut en els paràmetres ideològics de Bernie Sanders però sense aconseguir restar-li seguidors.

El que ningú s'espera és que aquesta matinada es repeteixi el fiasco del recompte d'Iowa. Passada una setmana, encara no s'ha declarat un guanyador oficial. Les últimes estimacions del Partit Demòcrata atorgaven a Pete Buttigieg dos delegats més que a Bernie Sanders. L'equip de campanya ja ha sol·licitat un recompte parcial.