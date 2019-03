Beto O'Rourke es presentarà a les primàries demòcrates per a la Casa Blanca

Beto O'Rourke, figura emergent del partit demòcrata, ha anunciat aquest dijous que es presenta a les primàries per a la cursa del 2020 a la Casa Blanca. El carismàtic candidat ho ha dit en un missatge de text a una emissora local de la seva ciutat, El Paso, i avui està previst que s'expliqui en una entrevista.

O'Rourke, de 46 anys, va generar en les eleccions legislatives del novembre un gran interès dins i fora dels EUA a l'intentar arrabassar al senador republicà Ted Cruz el seu escó a la cambra alta per la conservadora Texas. Tot i que el demòcrata va sortir derrotat, la petita distància entre tots dos (50,9% a 48,3%) i l'enorme popularitat que va aconseguir en la campanya, van situar immediatament O'Rourke entre els favorits per guanyar la nominació a la Casa Blanca. De fet, O'Rourke ja sonava com a presidenciable des d'abans de les eleccions al Senat, encara que durant la campanya va negar que s'hi presentaria.

Des de llavors, el demòcrata ha sortit de Texas i ha visitat diversos estats del país per temptejar la seva candidatura, i aquest cap de setmana té previst viatjar a la decisiva Iowa, que en cada cicle és el primer estat a celebrar primàries. Les del 2020 estan programades per al 3 de febrer.

Fa unes setmanes, O'Rourke va tornar al focus informatiu al contraprogramar un míting del president Donald Trump a El Paso, la ciutat del demòcrata, a la qual el mandatari va viatjar per defensar les suposades virtuts del mur fronterer amb Mèxic.

En les enquestes sobre les eleccions primàries, O'Rourke està en sisè lloc, segons RealClear Politics. Lidera aquests sondejos l'exvicepresident Joe Biden (que encara no ha anunciat si es presentarà) amb un 29% de mitjana, seguit dels senadors Bernie Sanders (22%), Kamala Harris (11,3%), Elizabeth Warren (7%) i Cory Booker (5,8%).

A més de Sanders, Harris, Warren i Booker, també han anunciat la seva participació en les primàries les senadores Kirsten Gillibrand i Amy Klobuchar i l'exsecretari d'Habitatge i exalcalde de San Antonio (Texas), Julian Castro.