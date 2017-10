Un tribunal de Portugal apel·la a la Bíblia per perdonar la violència domèstica

En ple segle XXI, la Bíblia és paraula de llei. Almenys per a un magistrat de l'Audiència Provincial de Porto que ha disculpat la pallissa que l'exmarit i l'examant van propiciar a la dona amb qui havien mantingut una relació i va deixar en suspens les penes de presó a què havien sigut condemnats els dos homes. "L'adulteri de la dona és un gravíssim atemptat a l'honra i la dignitat de l'home", fa la sentència, que ja ha aixecat crítiques i denúncies entre les organitzacions de defensa dels drets humans. "A la Bíblia hi podem llegir que la dona adúltera ha de ser castigada amb la mort", rebla el magistrat Neto de Moura, que ja havia fet altres referències sagrades per evitar condemnar els agressors i minimitzar així la xacra dels delictes de violència masclista.

El cas es remunta al juny del 2015, quan l'examant va abordar a punta de ganivet la dona i la va segrestar per exigir-li de reprendre la relació. Un cop retinguda, l'home va trucar l'exmarit perquè s'afegís al càstig i junts van colpejar amb un martell la dona indefensa. Un tribunal local va condemnar els dos homes per violència masclista a un any de presó per a l'examant i un any i tres mesos per al marit i multes de menys de 2.000 euros. Davant de la brutalitat de l'agressió, la fiscalia va recórrer confiant que una instància superior revisaria a l'alça la lleu condemna. No obstant, el jutge De Moura ha fet una lectura retrògrada i ha deixat sense efecte la sentència perquè entén que els dos agressors van actuar en reacció a "la humiliació i vexació" a què els havia sotmès la víctima.

A la sentència, amb data 11 d'octubre, el jutge afirma que avui en dia encara hi ha societats on la dona "adúltera" és "lapidada fins a la mort" i insisteix, en aquest punt, en què "no fa gaire temps que la llei penal [portuguesa del 1886] castigava amb una pena poc més que simbòlica" l'home que descobria la infidelitat conjugal de l'esposa.

Indignació social

Les organitzacions feministes i de dret penal han denunciat que el text judicial és poc menys que una "apologia a la pena de mort en cas d'adulteri i la legitimació de la violència masclista" perquè es defensa que la dona ha de tenir un comportament submís i totalment diferent del que es permet i s'accepta dels homes. La Unió de Dones Alternativa i Resposta ha denunciat a l'agència Efe que la decisió judicial mostra, un cop més, la "mentalitat patriarcal, masclista i sexista" que encara existeix en part de la societat i la justícia portugueses.

Un jutge reincident

De Moura ha sigut en altres ocasions en el punt de mira per argumentar sentències favorables a maltractadors amb referències bíbliques o morals. Segons explica el diari portuguès 'Público', el magistrat va deixar sense efecte l'any passat una sentència contra un altre marit maltractador en rebutjar la versió de la dona precisament perquè havia mantingut una relació amb un altre home. En aquella ocasió el jutge no va estalviar adjectius pejoratius per a la dona, a qui com a "adúltera" va dir no té cap credibilitat i que recorria a "l'engany, la mentida i la farsa per amagar la seva deslleialtat" per, fins i tot, acusar el seu marit o company de maltractaments. En aquest sentit, el polèmic De Moura va afirmar en el text judicial que en el fons una dona infidel és "falsa, hipòcrita, deslleial, que menteix, enganya, fingeix i no té moral".

En una altra ocasió, el jutge va minimitzar la pallissa que un home va donar a la seva dona que duia el seu fill de nou dies a coll perquè les lesions que presentava la víctima al nas, la boca i la mà "no eren prou reveladores" per classificar-les com a "violència domèstica, sinó més aviat d'un delicte simple a la integritat física", castigat amb una multa econòmica. Segons la sentència, l'agressió no havia atacat "prou la dignitat" de la dona.