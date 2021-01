Biden vol estendre cinc anys més el tractat antinuclear New Start amb Rússia

En la seva primera gran decisió en matèria de política exterior, més enllà de temes climàtics i sanitaris, el nou president dels Estats Units, Joe Biden, ha proposat estendre durant cinc anys més la vigència del tractat de no proliferació d'armes nuclears signat pel seu país i Rússia el 2010, el New Start, que expira el 5 de febrer vinent. El Kremlin ja ha donat la benvinguda a la decisió de Biden, tot i que diu que s'esperarà a saber-ne "els detalls" per decidir si s'hi suma o no.

Trump havia anunciat, de fet, la voluntat de donar per acabat el tractat, que posa un límit de 1.550 al nombre de caps nuclears estratègics que tant els Estats Units com Rússia poden tenir desplegats, i que limita també a 800 el nombre de llançadores terrestres i submarines de míssils intercontinentals o de bombarders equipats amb aquest armament. El New Start, de fet, va ser el successor del tractat Start signat pels dos països durant la Guerra Freda.

Després de la retirada dels EUA l'any 2019 del Tractat de Forces Nuclears d’Abast Intermedi (INF), que va portar Rússia a suspendre'l també, la fi del New Start obriria definitivament les portes a una nova escalada nuclear que ja està en marxa. Amb el pes militar creixent de la Xina, també potència nuclear, en el tauler internacional, Trump es volia desfer dels límits previstos només per a les dues grans potències, tot i que l'explicació oficial era el suposat incompliment dels pactes per part de Rússia.

"El president [Biden] ha tingut clar des de fa temps que el tractat New Start és un tema de seguretat nacional dels Estats Units. I aquesta ampliació té encara més sentit quan la relació amb Rússia és d'adversaris, com és ara", ha argumentat la nova cap de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a l'hora d'anunciar la proposta d'allargament del New Start.

De fet, Psaki ha volgut deixar clar que la pròrroga del tractat bilateral no suposa cap distensió en la relació amb el govern rus, al qual consideren un adversari polític i al qual demanaran, diu, "responsabilitats per les seves accions temeràries". En aquest sentit, Psaki ha explicat que Biden ha donat ordres als serveis d'intel·ligència perquè facin una anàlisi completa del ciberatac detectat fa un mes en diverses agències del govern, que se sospita que prové de Rússia; de la possible interferència russa en les eleccions presidencials del novembre; de l'enverinament de l'opositor rus Aleksei Navalni, que ara torna a estar empresonat a Moscou; i de la suposada recompensa russa per l'assassinat de soldats nord-americans a l'Afganistan que van revelar uns quants mitjans l'any passat.