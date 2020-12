Biden promet 100 milions de vacunes en els 100 primers dies de govern

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, s'ha compromès aquest dimarts a posar "més de 100 milions d'injeccions de la vacuna [del covid-19] als nord-americans en els 100 primers dies de govern". Ho ha dit durant la presentació del seu equip de sanitat i de la seva estratègia contra la pandèmia de covid-19, que ha elaborat amb l'assessorament d'Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses.

El mateix dia que el seu país superava els 15 milions de casos confirmats de covid-19, i encara encapçalant el rànquing de països més afectats per la pandèmia, amb més de 284.000 morts, Biden s'ha compromés també a signar una ordre executiva el seu primer dia en el càrrec per fer obligatori l'ús de la mascareta allà on el seu govern pot imposar-lo, com ara els edificis públics federals i els mitjans de transport, com autobusos, trens i avions.

Biden ha definit, de fet, les tres prioritats de la seva estratègia contra el covid-19, que passen per la vacunació massiva -amb 100 milions de dosis en els 100 primers dies de govern-, la mascareta obligatòria i, en tercer lloc, la reobertura de les escoles de forma segura.

Biden ha apuntat que si aconsegueix del Congrés els fons necessaris, i les mesures sanitàries oportunes per part dels estats, que en tenen la competència, intentarà aconseguir que els nens tornin a fer classe presencial. "El meu equip treballarà per veure si la majoria d'escoles poden reobrir cap al final dels meus 100 primers dies", ha afegit.