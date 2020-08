El rol de Bill Gates en l'erradicació de la pòlio a l'Àfrica

Després dels últims quatre casos a Nigèria el 2016, que es van produir després de dos anys sense cap cas, una comissió nomenada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat el continent africà lliure de poliomelitis salvatge. El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha situat aquesta fita "entre les més importants de la nostra era en l’àmbit de la salut pública".

Segons Regina Rabinovich, investigadora de la Universitat de Harvard i de l’ISGlobal, un centre impulsat per la Fundació La Caixa, "després d'una dècada molt complicada amb brots que estenien la malaltia des del nord de Nigèria fins a països on ja s’havia erradicat, es tracta d’una notícia fabulosa". La fita ha sigut possible gràcies a l’esforç combinat d’entitats públiques i privades d’àmbit internacional, i dels governs i les comunitats locals. D’entre totes aquestes entitats destaca la Bill and Melinda Gates Foundation, el finançador més important de la coalició internacional que lidera l’estratègia per erradicar aquesta malaltia, la Iniciativa Global per a l’Erradicació de la Pòlio (GPEI, per les sigles angleses), constituïda el 1985.

El 1988 hi van haver 350.000 casos de pòlio salvatge en 125 països, que gràcies a l’acció conjunta encapçalada per la GPEI es van reduir a 174 el 2019, 145 al Pakistan i 29 a l'Afganistan. Des que s’hi va incorporar, la fundació dels Gates ha aportat prop de 3.850 milions de dòlars dels més de 17.000 milions que ha dedicat la coalició a la lluita contra la malaltia, una xifra que supera en més de 300 milions la contribució dels Estats Units, i en més de 1.800 les donacions de l’entitat privada Rotary Foundation.

Pel que fa als països europeus, el Regne Unit lidera les contribucions amb prop de 1.600 milions de dòlars, mentre que la Comissió Europea n’ha aportat 570. Els últims anys la quota dels Gates s’ha intensificat fins al punt que dels 786 milions de dòlars de pressupost de la GPEI el 2019, n’ha sufragat 280. "Des del principi, l’acció per erradicar la pòlio s’ha finançat en gran part amb diners privats. És una història meravellosa", diu Rabinovich.

L'obsessió del magnat

Quan es compara Bill Gates amb el que va ser el seu competidor principal en el món de la tecnologia, Steve Jobs, de qui ha dit que era un mag capaç d’encantar a tothom fins i tot amb productes inútils, Gates assevera que ell no ha vingut a inspirar a ningú sinó a fer les coses més eficients. En aquest sentit, una de les seves obsessions ha sigut universalitzar l’accés a la salut com a eina per fomentar l’equitat.

En el cas de la pòlio a l’Àfrica, la fundació dels Gates també ha contribuït amb suport tècnic a l’hora de dissenyar les campanyes de vacunació, unes campanyes que han sigut especialment difícils, sobretot a l’estat de Borno, situat al nord-est de Nigèria i epicentre del conflicte entre el grup jihadista Boko Haram i l’exèrcit. Allà els vacunadors han necessitat escortes militars. A més, s’han hagut de teixir complicitats amb els líders de les comunitats locals perquè la gent, poc avesada a les vacunes, confiés en el procés d’immunització i deixés de creure que les vacunes estaven contaminades amb VIH i hormones per esterilitzar la població musulmana.

Malgrat aquest èxit, el 2019 es van declarar 364 casos de pòlio vacunal al món, 321 dels quals a l’Àfrica i 43 a Àsia. Aquests casos es produeixen quan el virus atenuat que conté la vacuna s’excreta amb la femta i circula en poblacions poc sanejades i amb problemes d’immunitat, derivats principalment de la falta d’altres vacunes. Mitjançant mutacions, aquest virus pot adquirir la capacitat de provocar paràlisi.

Des de l’any 2000 s’han administrat més de 10.000 milions de dosis de vacunes que han evitat 13 milions de casos de pòlio salvatge. Per contra, en aquest període s’han detectat 760 casos de pòlio vacunal en 21 països. Segons l’OMS, l’estratègia per controlar aquests brots és la mateixa: vacunar, vacunar i vacunar. Segons Rabinovich, "seria interessant, a més, tenir una vacuna que no reverteixi fins a aquest virus, en la qual cosa ja s’està treballant".