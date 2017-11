Birmània i Bangladesh signen un acord de repatriació dels rohingyes

Birmània i Bangladesh han signat aquest dijous un acord per iniciar la repatriació dels rohingyes que vulguin tornar a la província birmana de Rakhine, d'on ja han fugit 622.000 membres d'aquesta ètnia des del 25 d'agost.

El ministre d'Afers Estrangers de Bangladesh, Mahmud Ali, i el ministre Kyaw Tint Swe, conseller de la líder birmana 'de facto', Aung San Suu Kyi, han rubricat el pacte, del qual no han transcendit gaires detalls. L'ONU ja havia encoratjat els dos estats a negociar, però reclama que les repatriacions siguin voluntàries i s'hi garanteixi la seguretat.



"Estem preparats per rebre'ls de tornada tan aviat com sigui possible després que Bangladesh ens enviï els formularis", va dir un funcionari del ministeri birmà d'Immigració, en al·lusió als formularis de registre que els rohingyes que vulguin tornar han de completar amb totes les seves dades personals.

Rohingyes: la pitjor crisi de refugiats des de Síria

Birmània volia que el memoràndum entre els dos països partís de l'acord que ja van signar l'any 1992 per repatriar també membres d'aquesta ètnia musulmana que fugien de la violència a Rakhine. En aquell acord, però, Birmània només acceptava els rohingyes que tenien documentació que acredités que eren birmans, cosa que no passa amb la majoria dels refugiats. De fet, l'estat birmà nega la ciutadania als rohingyes que viuen al seu territori i els considera immigrants bangladeshians.



La nota oficial de l'acord signat aquest dijous insisteix a considerar la crisi actual de refugiats com un assumpte intern entre dos estats veïns, tot i que la mateixa ONU ha qualificat els atacs de l'exèrcit birmà contra els rohingyes de neteja ètnica.

L'èxode rohingya va arrencar el 25 d'agost quan l'atac d'un grup rebel rohingya considerat terrorista contra un edifici de les forces de seguretat birmanes va desencadenar una campanya militar de represàlia que ha acabat amb la vida d'un nombre desconegut de rohingyes i n'ha portat 622.000 a fugir a Bangladesh.