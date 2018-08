El ‘Black Mirror’ del règim tailandès

Quan Tailàndia es preparava per al rescat dels nens atrapats a la cova, al juny, el govern militar que controla el país només va idear una solució per evitar que es pugui repetir una situació semblant: instal·lar càmeres de seguretat a totes les coves. Una resposta previsible en un país on tots els crims s’investiguen pràcticament només amb gravacions de les càmeres que estan escampades arreu del territori. Imatges que acostumen a ser filtrades i emeses en totes les cadenes de televisió, de manera que els tailandesos poden esmorzar veient apunyalaments, morts en accidents de trànsit o robatoris amb força. És el que alguns crítics ja titllen de reality show al més pur estil de la sèrie de ciència-ficció Black Mirror.

Bona part dels noticiaris de Tailàndia parlen de successos enregistrats per càmeres de seguretat. L’Acta dels Crims Digitals que va instaurar la Junta militar -al poder des de fa més de quatre anys- permet que se silenciï els crítics i que s’apliqui la censura. Però, en canvi, autoritza la policia a filtrar a la premsa imatges explícites relacionades amb investigacions criminals.

Aquest últim mes han sigut una constant als mitjans les gravacions on es veia, per exemple, una noia colpejant la seva xicota amb un casc de moto fins a desfigurar-li la cara. També les imatges d’arxiu de la mort a ganivetades d’un home per part del vianant a qui havia intentat robar un telèfon mòbil. En p rime time i, al contrari de quan es tracten assumptes polítics crítics amb els militars, sense censura. Fins i tot s’ha emès la declaració a comissaria d’un turista que denunciava un robatori per part d’una amant transsexual. El jove va veure que, en lloc de resoldre el cas, el van gravar i van difondre les seves imatges. La seva foto va sortir fins i tot als diaris digitals.

Al servei de la junta militar

L’ús de càmeres de videovigilància al regne tailandès s’ha incrementat des que el 2014 els militars van apoderar-se del país. Amb els càrrecs policials nomenats directament per ells i amb lleis com l’anomenat article 44, que fa possible qualsevol detenció i sentència ràpida si es considera que hi ha perill per a la seguretat nacional, els crítics consideren que la utilització de les càmeres només ajuda els poders establerts. El professor Pavin Chachavalpongpun, exiliat a Kyoto per les seves idees contràries als poders establerts a Tailàndia, considera que tot això forma part de l’estratègia de control per part de la junta. “L’últim objectiu dels militars és mantenir la seva influència en la política després de les eleccions”, assegura. Tot i això, Tailàndia no és el país amb més videovigilància de l’Àsia. A Bangkok, per exemple, el 2016 hi havia unes 53.000 càmeres en funcionament, segons l’Ajuntament de la capital, després de retirar els models falsos que només intentaven dissuadir els delinqüents.

La policia ha comentat més d’una vegada que necessiten moltes més càmeres i que el model que els agrada és el de la Xina. La ciutat amb més vigilància enregistrada del món és precisament Pequín, amb més de 400.000 càmeres, segons l’Associació de la Indústria de la Seguretat i la Protecció de la capital xinesa.

Però el problema de Tailàndia és la facilitat amb què els continguts arriben al públic, normalment perquè la mateixa policia envia les imatges als mitjans.

A més, els contraris a la junta estimen que el funcionament de les càmeres i l’aparició d’imatges compromeses poden estar manipulats pel poder establert. El primer trimestre d’aquest any, l’activista contrari a la Junta Chaiyaphum Pasae va ser assassinat d’un tret al nord del país en un control militar. La versió oficial deia que la víctima traficava amb drogues i que va intentar detonar una granada de mà. Diversos testimonis, però, van declarar que, en realitat, els militars van torturar l’activista, el van amenaçar amb trets a l’aire i, quan es va escapar, li van disparar per l’esquena. Inexplicablement, les més de set càmeres que enregistraven l’escena estaven apagades o espatllades.

La falta de vídeos quan un crim pot afectar la imatge dels poders establerts contrasta, si més no, amb la facilitat amb què els policies poden filtrar les imatges més escabroses als mitjans o a les xarxes socials.

Sense escrúpols

A més de les gravacions que la policia filtra als mitjans per culpabilitzar els seus investigats -es difonen amb noms i cognoms de les víctimes i sense talls- hi ha agents que fotografien els cadàvers i els ferits a les carreteres o en els crims més mediàtics i envien les imatges als mitjans amb menys escrúpols. Quan al juny es va enfonsar un vaixell turístic i van morir desenes de viatgers xinesos, es van filtrar les imatges dels morts dins del mar. En primer pla, amb les cares totalment reconeixibles. Si bé alguns mitjans es veuen obligats a retirar les imatges, no es parla mai de sancions per a aquells que passen les fotos.

Amb casos com el de Preeyanuch Nonwangchai, que va matar i esquarterar una amiga i després es va fer famosa a les xarxes socials, molts es pregunten per què a Tailàndia és tan fàcil veure, cada dia, crims a la televisió com si fos el cinema i que la població ho trobi normal. I alguns assenyalen que ara es parla menys de la corrupció política.