Bolívia es queda sense metges per una vaga sense precedents

Bolívia fa avui un mes que no disposa de metges ni en centres públics ni privats. Una situació totalment excepcional. Els facultatius estan en vaga des del 23 de novembre per protestar perquè el govern ha introduït un nou article al Codi Penal del país que estableix penes de presó d’entre dos i sis anys, a més de la inhabilitació definitiva per exercir la professió, a tots aquells metges que causin algun dany a la salut o a la vida dels pacients.

Els metges opinen que d’aquesta manera s’està criminalitzant la seva feina, i s’han llançat en massa als carrers per defensar el que consideren els drets més fonamentals de la seva professió. Per primera vegada, a més, infermers i farmacèutics també els donen suport.

Però el govern d’Evo Morales hi ha respost amb amenaces d’acomiadaments i traslladant a Bolívia metges des d’un país amic: Cuba. La situació s’està descontrolant tant que fins i tot les Nacions Unides han expressat preocupació i han llançat una crida al diàleg. La interrupció dels serveis sanitaris essencials “vulnera el dret constitucional i universal d’accés a la salut”, ha advertit l’ONU a Bolívia a través d’un comunicat.

L’atenció d’emergència es manté, però la resta de serveis mèdics han quedat completament paralitzats i durant els últims dies el govern ha culpabilitzat els facultatius en vaga de la mort de quatre pacients. En canvi, els professionals de la sanitat ho neguen. També s’han hagut de posposar 8.000 intervencions quirúrgiques i 600.000 consultes mèdiques a causa de la vaga.

La ministra de Salut boliviana, Ariana Campero, ha demanat als metges que “posin fi a l’aturada” i que pensin en els pacients que, segons el seu parer, s’estan veient afectats pels “capricis i la poca seriositat” dels dirigents del sector sanitari.

Però els facultatius no donen el braç a tòrcer. Dijous els estudiants de medicina de les universitats públiques Mayor de San Andrés (UMSA) i d’El Alto (UPEA), amb el suport de diversos centres privats, es van enfrontar a la policia davant el ministeri de Salut. Almenys quatre universitaris van quedar ferits, un d’ells de gravetat, i dos més van ser detinguts.

D’altra banda, 58 directius de centres de salut públics han presentat la renúncia, i altres estan en vaga de fam. A banda de la reforma del Codi Penal, els professionals de la sanitat s’oposen a la creació de l’anomenada Autoritat de Fiscalització i Control de la Salut, una entitat l’objectiu de la qual serà regular i fiscalitzar els serveis de salut, inclòs el sou que cobren els metges.

Com a solució a la crisi humanitària que la vaga està generant, prop de seixanta metges cubans han arribat a Bolívia per assistir els pacients en consultoris mòbils -que itineraran per tot el país-, una mesura que ha indignat encara més els facultatius que segueixen l’aturada.

El president del Perú evita la destitució

El president del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, va aconseguir dijous un triomf polític que l’enforteix davant dels seus bel·ligerants rivals del fujimorisme. El Congrés va rebutjar la petició de destitució pels seus vincles amb l’empresa brasilera Odebrecht, que esquitxen tota la classe política de l’Amèrica Llatina. Després d’una sessió de més de 13 hores, la moció amb la petició de destitució només va obtenir 79 vots a favor, 8 menys del mínim de 87 requerit per la llei.