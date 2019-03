Bolsonaro i Trump es mimetitzen a la Casa Blanca

L’un en portuguès, l’altre en anglès, però Jair Bolsonaro i Donald Trump parlen el mateix idioma. La primera reunió entre els presidents del Brasil i els Estats Units va ser ahir una exhibició de sintonia entre els dos mandataris, apuntalada per bons propòsits i alguns acords.

Entre els propòsits, el suport nord-americà a l’entrada del Brasil a l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) i la proposta perquè el país sud-americà adquireixi l’estatus d’“aliat preferencial” fora de l’OTAN (“o potser dins “, va arribar a dir Trump), fet que proporcionaria als brasilers accés privilegiat a la compra de material militar i tecnològic nord-americà. També sobre la taula, la possibilitat de cedir als Estats Units l’ús d’una base militar al Brasil i una futura reducció d’aranzels per afavorir l’intercanvi comercial.

Entre els acords, el permís brasiler per al llançament de naus espacials dels EUA des de territori brasiler -amb la qual cosa Trump va assegurar que “estalviarem grans sumes de diners”-, a més de la retirada de l’obligatorietat de visats d’entrada al país per als nord-americans.

Sobre Veneçuela, més enllà del diagnòstic comú de la situació del país i del seu suport al considerat president interí, Juan Guaidó, ni Trump ni Bolsonaro van anar més enllà del que s’ha dit fins ara. El brasiler és caut davant la possibilitat d’una intervenció militar i el nord-americà manté que “totes les opcions estan obertes” mentre justifica l’estancament de la situació a Veneçuela perquè “encara no hem imposat les sancions veritablement dures”. En la seva intervenció, Donald Trump va fer una crida a l’exèrcit veneçolà perquè retiri el suport a Nicolás Maduro, “un titella de Cuba”. Els dos mandataris van celebrar “l’ocàs” del socialisme a l’hemisferi occidental.

En la seva compareixença conjunta davant els mitjans als jardins de la Casa Blanca, Trump va aplaudir la victòria electoral de Bolsonaro, que va anar més enllà de la simple cortesia, va subratllar la seva “admiració” per Donald Trump i va vaticinar una victòria del republicà a les eleccions presidencials del 2020. Segons Jair Bolsonaro, “amb els nord-americans compartim la defensa de les llibertats, el respecte de la família tradicional, el temor de Déu, el nostre creador, i la lluita contra la ideologia de gènere, allò que és políticament correcte i les notícies falses”.

Trump va recollir el guant per atacar no només els mitjans de comunicació del seu país sinó per acusar Google, Facebook i Twitter de “conspiració” contra els conservadors, en el que considera una mostra de “discriminació”, especialment a Twitter, qué és la seva xarxa social preferida.

La simbiosi entre els dos líders va arribar al punt que el mandatari brasiler va ser entrevistat pel canal de televisió preferit de Trump, Fox News. A la cadena el van presentar com el “Trump del tròpic” i li van oferir un tracte amable, com el que acostumen a dispensar al president nord-americà. En comunió amb l’argumentari xenòfob de Donald Trump, Bolsonaro va defensar en aquest canal el mur dels Estats Units amb Mèxic perquè “la immensa majoria dels potencials immigrants no tenen bones intencions” i “no fan bé als nord-americans”. El brasiler es va defensar de les acusacions de masclisme, xenofòbia i homofòbia, àmpliament documentades, escudant-se en les fake news dels mitjans “esquerrans” del seu país.

Abans de la reunió, Jair Bolsonaro va regalar a Trump una samarreta de la selecció de futbol del Brasil amb el número 10 de Pelé però amb el nom de Trump imprès. Per la seva banda, l’amfitrió va lliurar al brasiler una samarreta de la més humil selecció de futbol del seu país amb el nom de Bolsonaro a l’esquena i el número 19.

El viatge a la capital nord-americana va incloure una visita fora d’agenda a la seu de la CIA, segons va revelar via Twitter el fill del president brasiler, el diputat Eduardo Bolsonaro, que va descriure l’agència d’intel·ligència nord-americana com una de les “més respectades del món “. Un acte de “submissió” -segons va denunciar Celso Amorim, ministre durant la presidència de Lula da Silva- i significatiu de l’actual posició del govern brasiler respecte als Estats Units, atès que la CIA va espiar converses de l’expresidenta brasilera Dilma Rousseff, segons va revelar el 2013 Edward Snowden.

El president del Brasil va oferir dilluns una xerrada davant la Cambra de Comerç de Washington, on el seu ministre d’Economia, Paulo Guedes, el va presentar com algú que va tenir “pebrots” per “controlar la despesa pública” del seu país. El brasiler va tenir temps també per a un sopar a l’ambaixada del Brasil, en el qual, entre d’altres, va compartir taula amb Steve Bannon, un dels estrategues de campanya de Donald Trump i assessor de grups d’extrema dreta a tot el món, com Vox.

