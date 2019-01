Bolsonaro firma el decret que permet tenir fins a quatre armes a casa

“Jo, com a president, faré servir aquesta arma”, va afirmar aquest dimarts Jair Bolsonaro mentre ensenyava el bolígraf amb el qual va firmar el decret per flexibilitzar la venda d’armes a civils al Brasil. El líder de l’extrema dreta compleix així una de les promeses electorals que el van portar a guanyar les eleccions presidencials l’octubre passat. Segons el president brasiler, la liberalització de la venda d’armes permetrà garantir el “dret a la defensa” personal. Bolsonaro ha mantingut els requisits que ja hi havia sobre la compra d’armes al país. Amb aquest decret, però, amplia el ventall de possibles compradors.

Qui podrà comprar armes?

La legislació actual permet adquirir armes als més grans de 25 anys. Aquests compradors, però, no poden tenir antecedents penals, han de treballar en una “feina lícita” i haver passat un informe psicològic. A més, les persones que vulguin comprar una arma per tenir-la a casa hauran de presentar un justificant que demostri “l’efectiva necessitat” del comprador. Si compleixen tots aquests requisits podran tenir fins a quatre armes a casa.

Bolsonaro ha introduït dins la legislació uns nous potencials compradors: els amos d’empreses i els comerciants. S’afegeixen als col·leccionistes, els caçadors, el personal de seguretat i intel·ligència, els treballadors de l’administració penitenciària i els militars, tant si estan actius com retirats. També podran tenir armes les persones que resideixen en zones on l’índex d’homicidi és superior a deu assassinats per cada cent mil habitants, cosa que significa que gairebé tot el país podrà disposar d’una arma per “defensar-se” de la delinqüència. Segons Bolsonaro, aquest decret garantirà que “el ciutadà de bé pugui tenir pau dins de casa seva”. Les úniques limitacions que ha firmat el president són per als domicilis on hi hagi nens i persones amb algun tipus de malaltia mental. En aquest cas, els compradors hauran de demostrar que tenen una caixa forta o un “lloc segur” per guardar l’arma.

L’oposició a Bolsonaro

El líder del Partit dels Treballadors, Fernando Haddad, va demanar ahir que es distribueixin “llibres en lloc d’armes”, i va assegurar que recorrerà a la justícia per anul·lar aquesta mesura. El polític va afegir: “És un tema que no pot ser objecte d’un decret perquè implica la preservació de la vida”.